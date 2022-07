Uomini e Donne, Chiara Rabbi in crisi con Davide Bernabei: "Sono abituata a ricevere la merd*!"

Gossip TV

Lo sfogo dell'ex corteggiatrice romana su Instagram.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei ha confessato di recente di vivere un momento particolarmente difficile che ha convolto la sfera lavorativa e anche quella sentimentale.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi in crisi con Davide Donadei: "Sono abituata a ricevere la merd*!"

Davide, oltre a fare i conti con problemi economici derivanti dalla gestione di un ristorante in perdita, ha confermato la crisi con l'ex corteggiatrice Chiara Rabbi di cui si era innamorato nel dating show di Maria De Filippi.

Proprio la giovane romana che sulla questione aveva preferito trincerarsi su "un no comment", è sbottata sui social, non nascondendo la rabbia e e la frustrazione per il momento che sta vivendo causata dalle tante critiche ricevute:

"Sono abituata a ricevere la mer*a ormai, dal primo giorno che sono scesa, durante tutto il percorso e per un anno e sei mesi. Nonostante ciò, e fidatevi ci ho sofferto e continuo a starci male, sono sempre andata avanti a testa alta. Ora però non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti, tutti che hanno già sentenziato un qualcosa che manco io so ma soprattutto la gente che ci descrive come lo zoppo e il picconiere!"

E ancora:

"Dal primo giorno ci ha contraddistinto la sincerità e non abbiamo mai nascosto la nostra vita a nessuno, abbiamo condiviso le nostre scelte con voi perché era giusto farlo! Ora come tutte le relazioni vere stiamo attraversando un momento difficile dove nessuno è colpevole e nessuno è cattivo, siamo solo due ragazzi che stanno male ma che non fanno del male a nessuno, quindi se poco poco un briciolo di umanità vi è rimasta non infierite che di cattiverie ne è pieno il mondo."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.