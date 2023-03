Uomini e Donne, Chiara Rabbi alle parole di Davide Donadei: "Poi alla fine ho capito male io: non ero c*****a, ero single"

Gossip TV

Continua il botta e risposta tra Chiara Rabbi e Davide Donadei. L'ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di rispondere per le rime alle ultime insinuazioni dell'ex gieffino, dopo un'intervista rilasciata da lui. Ecco cosa ha detto.

Dopo le ultime dichiarazioni dell'ex gieffino Davide Donadei in un'intervista rilasciata a Novella 2000, ora, a rispondere è la sua ex fidanzata ed ex volto di Uomini e Donne, Chiara Rabbi.

Uomini e Donne, Chiara Rabbi contro Davide Donadei

Nell'intervista a Novella 2000, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Davide Donadei affermava che la sua ex fidanzata l'aveva penalizzato volontariamente, pubblicando falsità sul suo conto, come la storia del tradimento da parte di lui e che sapeva che avrebbe sollevato un polverone.

Tra le sue dichiarazioni, Donadei ha affermato che Chiara aveva "frainteso" e che ora doveva voltare pagina, come stava cercando di fare lui:"Deve capire che ora ho la mia vita e deve andare avanti. Abbiamo anche la stessa agenzia ma cerchiamo di evitare eventi che ci vedano insieme." concludendo così la sua arringa. Secondo Donadei, l'ex corteggiatrice avrebbe avuto da ridire perché dopo 10 giorni dalla loro rottura lui aveva già conosciuto un'altra ragazza, ma ci ha tenuto a precisare che tra loro era già finita, quindi, non si è trattato di nessun tradimento.

Ebbene, a queste parole Chiara Rabbi non ha saputo trattenersi dall'esprimere la sua opinione. Su Instagram, dove ha un certo seguito, ha deciso di raccontare attraverso delle stories cosa pensa delle parole dell'ex fidanzato:

"No, raga, ma in realtà siamo giunti alla conclusione che non sono cornuta, non avevo capito di essere single. Quindi, in realtà è stata colpa mia che non avevo capito nulla. E sono stata anche male, pensando, illudendomi di cose...e nulla. Quindi, tranquilli, ero io che non avevo capito. [...] Comunque non fa niente, l'importante è essere veri e bastardi piuttosto che finti perbenisti!"

