Uomini e Donne: Chi è Milena Parisi? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla Dama del Trono Over

Conosciamo meglio una delle dame del Trono Over più in vista di questa edizione di Uomini e Donne, Milena Parisi!

Uomini e Donne: Ecco chi è Milena Parisi

Milena è una delle nuove dame del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il suo nome intero è Milena Parisi, è nata il 20 ottobre, quindi è del segno della Bilancia, ed ha 38 anni. Attualmente vive a Catania, in Sicilia e lavora come personal shopper su una piattaforma online.

Il suo profilo Instagram ufficiale, @milena_parisi20, al momento conta più di 3.000 follower. Nella sua bio leggiamo che è la fashion consultant per il sito Khloe Femme. Perlopiù, infatti, i suoi scatti la ritraggono davanti lo specchio o in posa per sfoggiare i suoi outfit particolari. Inoltre, qualche scatto la mostra in compagnia di una ragazzina di nome Clizia - nome che Milena ha tatuato sul braccio inciso in un cuore -, e in compagnia di un ragazzino, presumibilmente i suoi due figli. Non sappiamo però se sia mai stata sposata.

A Uomini e Donne ha provato a conoscere il bel cavaliere del parterre maschile Mario. Nonostante sia rimasta affascinata da lui, ha deciso di non baciarlo perché era troppo presto per lei, e svelando un lato del suo carattere:

Un bel ragazzo, ma io sono una donna molto fredda. Questo lui l'ha capito. Faccio fatica un po' all'inizio. Lui è stato rispettatissimo. Abbiamo molto in comune, abbiamo giocato parlando in dialetto, perché ha origini catanesi come me. Mi fa divertire tanto

