Uomini e Donne: Chi è Marika? Cognome, Età, Instagram, Foto. Tutto sulla corteggiatrice di Daniele

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Marika, una delle corteggiatrici di questa edizione di Uomini e Donne del tronista Daniele!

Conosciamo meglio una delle corteggiatrici di Daniele, tronista di Uomini e Donne, Marika!

Uomini e Donne: Ecco chi è Marika Abbonato

Marika è una delle corteggiatrici di Daniele Paudice, il nuovo tronista di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il suo nome intero è Marika Abbonato, ha 22 anni e vive a Bagheria, a Palermo, in Sicilia. Lo scorso anno ha ottenuto la fascia di Miss Palermo, avendo così la possibilità di accedere alle preselezioni di Miss Italia.

Ha studiato al liceo classico e poi si è iscritta alla Facoltà di Economia. Tuttavia, sogna di approfondire gli studi medico-sanitari, e parallelamente di continuare a lavorare come modella. Sfila da quando ha 15 anni, ma oltre a stare sulle passerelle, sta anche dietro la macchina fotografica: ha fatto shooting ed ha partecipato anche a delle campagne pubblicitarie. Non ha però soltanto la passione per la moda; ad esempio, le piace molto cucinare, passione che ha ereditato dalle sue zie.

In un'intervista rilasciata ad un giornale siciliano, ha dichiarato:

Il sogno che chiedo a Miss Italia è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, mi piacerebbe. A dire il vero, non ho mai fatto nulla per provare seriamente, non ho mai preso lezioni di recitazione o altro. Però, so già di essere più tagliata per le pubblicità o la televisione, anche se il cinema ha di certo il suo fascino

Su Facebook è @marika.abbonato.5, su TikTok @marikaabbonato, e su Instagram @marika_abbonato2, dove ad oggi conta più di 14.000 follower. Qui pubblica perlopiù foto di se stessa, immortalata in momenti lavorativi oppure della sua quotidianità.

Daniele ha detto esplicitamente in più di un'occasione di essere fortemente attratto da Marika, la quale gli ha fatto presente di non sentirsi a disagio per i complimenti, ma non di apprezzare particolarmente le battute a sfondo sessuale.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.