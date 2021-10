Uomini e Donne: Chi è Marcello Messina? Tutto sul corteggiatore di Ida Platano

Gossip TV

Conosciamo meglio uno dei protagonisti del Trono Over del dating show di Canale 5!

Grazie a lui Ida riuscirà a voltare pagina una volta per tutte, trovando finalmente l'amore? Scopriamo qualcosa in più su Marcello!

Uomini e Donne: Ecco chi è Marcello Messina

Marcello Messina nasce nel 1974 a Torino, in Piemonte. Lavora per la società Esperti Immobiliari SRL dal 2020, ma, in realtà, è un agente immobiliare da circa 13 anni. Il 47enne si definisce un cantante per passione, ed è anche un amante dei cani, specialmente del suo, che spesso compare con lui sui social.

Da quest'anno è uno dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Sin da subito, Marcello si pronuncia a favore di Gemma Galgani, attirando la sua attenzione. Tuttavia, dichiara di non provare alcun interesse per quest'ultima; ad interessargli, infatti, è l'amica della dama in questione, ossia Ida Platano: i due sostengono di avere dei trascorsi piuttosto simili, e di essere sorprendentemente e particolarmente in sintonia. L'uomo e l'ex di Riccardo Guarnieri cominciano a frequentarsi, e si scambiano persino delle effusioni. Al momento, però, la loro conoscenza sembra abbia subito una battuta d'arresto.

Ad ora, l'account Instagram del Messina conta circa 5.000 follower.

