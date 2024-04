Uomini e Donne: Chi è Giulia Vacca? Età, Instagram, Cristiano Lo Zupone. Tutto sulla Dama del Trono Over

Gossip TV

Conosciamo meglio una delle dame del Trono Over più in vista di questa edizione di Uomini e Donne, Giulia Vacca!

Uomini e Donne: Ecco chi è Giulia Vacca

Giulia è una delle nuove dame del Trono Over di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il suo nome intero è Giulia Vacca, ha 36 anni, è nata il 26 febbraio, quindi è del segno dei Pesci, e vive a Francavilla Fontana, a Brindisi, in Puglia. Ha già un figlio, che ha 10 anni, ma non è mai stata sposata. Lavora come estetista, nello specifico ha una spa per bambine, come party planner, ma anche come fotomodella; inoltre, ha uno shop online di abbigliato ed accessori.

Giulia ha sceso le scale di Uomini e Donne per provare a conoscere uno dei cavalieri del parterre maschile, Cristiano Lo Zupone, il quale, rimasto folgorato da lei, ha chiuso con la dama che stava frequentando, Jasna Amodei. Giulia di se stessa e di Cristiano ha detto:

Sono una ragazza semplice, dinamica, sportiva. Mi piace andare a cavallo. Mi hanno colpito il tuo sorriso ed i tuoi occhi sinceri. Sei la versione maschile di me.

La troviamo su Facebook e su Instagram, dove ha un profilo privato, @giuliav.acca, e due profili professionali: @giuliabeauty_spa e @giuliabeautyshop2023.

