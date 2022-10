Uomini e Donne: Chi è Federica Aversano? Età, lavoro, ex marito, Matteo Ranieri

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Federica Aversano, una delle troniste di questa stagione di Uomini e Donne!

Federica Aversano: Ecco chi è la tronista di Uomini e Donne

Federica Aversano nasce in Campania, nel 1993; ha quindi 29 anni. Ha conseguito due lauree: una nel 2019, in Scienze Politiche, ed un nel 2021, in Giurisprudenza. Ad oggi, Federica lavora come insegnante. Sempre nel 2019, a novembre, diventa mamma per la prima volta, mettendo al mondo Luciano, il quale ha 3 anni. Non è nota, al momento, l'identità del padre del bambino. Ciò che si sa è che l'Aversano è rimasta in buoni rapporti con l'ex compagno, nonostante tra loro sia finita. Il suo sogno più grande, infatti, è quello di formarsi una famiglia tutta sua. Questo anche e soprattutto perché, quando è ancora una bambina, perde il papà, che è rimasto coinvolto in un fatale incidente in moto.

Nella stagione 2021/2022, Federica scende le scale di Uomini e Donne per un appuntamento al buio, e così conosce il tronista Matteo Ranieri, scelta ed ormai ex fidanzato di Sophie Codegoni. Lui resta sin da subito affascinato dalla sua bellezza tipicamente mediterranea, ma anche dalla sua maturità. I due escono più volte in esterna, e, in un primo momento, sembra proprio che lei sia la prediletta di Matteo. In realtà, alla fine la scelta di quest'ultimo ricade su di un'altra ragazza, ossia Valeria Cardone. Ad oggi, è la nuova tronista del dating show di Canale 5, ed è affiancata da Lavinia Mauro Frontera, Federico Dainese e Federico Nicotera.

Attiva sui social, l'Aversano pubblica spesso degli scatti che la ritraggono intenta a leggere un libro, oppure a coccolare il figlio. Inoltre, è amante degli animali, ed ha una gatta di nome Diana. Federica ama particolarmente viaggiare, ed il mondo della moda. Nel 2018, infatti, compare in una foto con indosso la fascia di Miss Italia: in passato si è aggiudicata il titolo di Miss Eleganza Campania.

