Uomini e Donne: Chi è Fabio Boccalini? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sull'Ex Cavaliere del Trono Over

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Fabio Boccalini, il cavaliere del Trono Over di questa edizione di Uomini e Donne che ha deciso di abbandonare il programma!

Conosciamo meglio uno dei cavalieri del Trono Over di questa edizione di Uomini e Donne, Fabio Boccalini: dai dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza fino alla decisione di abbandonare il dating show di Canale 5.

Uomini e Donne: Ecco chi è Fabio Boccalini

p>Nelle ultime puntate di, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, si è fatto notare un nuovo, e non soltanto per le frequentazioni che ha intrapreso.

Fabio Boccalini dovrebbe essere nato i primi di agosto, quindi dovrebbe essere del segno del Leone, di 53 anni fa. Stando a quanto si evince dai suoi profili social, è padre di tre figli, due maschi ed una femmina, proprietario di un negozio, un viaggiatore, un tifoso della Lazio, ma soprattutto un biker: sono numerosi gli scatti in cui lo vediamo in sella ad una moto. Il suo profilo Instagram ufficiale è @faby_bocca, e al momento conta circa 330 follower, mentre la sua pagina Faceboook è https://www.facebook.com/fabio.boccalini/.

Fabio lascia Uomini e Donne: "Ci sono persone false e cattive"

All'interno del programma, Fabio è uscito con due dame contemporaneamente, Jasna e Tiziana. Entrambe, però, hanno deciso d'interrompere la frequentazione perché non del tutto soddisfatte della loro prima uscita. Infatti, sia Jasna che Tiziana si sono lamentate del fatto che, nel corso dell'appuntamento, lui abbia parlato per tutto il tempo di se stesso, non mostrandosi interessato a conoscerle davvero. Dopodiché, Fabio ha provato ad uscire con Sabrina, la quale sembrava piuttosto presa da lui, a differenza sua. Dopo aver chiuso, Fabio le ha chiesto una seconda possibilità. In studio, tuttavia, gli hanno dato tutti contro, ritenendo che lui non fosse realmente propenso a costruire con Sabrina una vera e propria storia d'amore. Alla fine, Fabio ha preferito abbandonare la trasmissione. A tal proposito, ha scritto su Facebook questo post:

Eh già, quel che fatto è fatto, e ciò che è stato detto, stessa cosa! Quello che si vedrà oggi o forse domani è accaduto 20 giorni fa. Forse farmi questa esperienza mi serviva, o forse no. Io lassù ci sono arrivato e tanti mi criticheranno, non importa ciò che pensiate e perché mi vedete in tv. Ci saranno momenti in cui non saprò cosa dire, mi tremeranno le gambe e credete non è facile trovarsi davanti ad un plotone d’esecuzione. Ma vi assicuro che in quel programma ci sono persone false, bugiarde, cattive e spione. Del resto succede tutti i giorni anche fuori da questo contesto. Per capire tante cose le devi vivere di persona, il mio sbaglio è quello di averle graziate perché il loro interesse è rimanere per aumentare i follower e trarne profitto. Se trovi qualcuno te ne devi andare e addio alla visibilità! Ciao a tutti e spero che chi mi conosce da sempre sappia chi è Fabio. Grazie a tutti.

Maria De Filippi furiosa con Fabio

Fabio è finito nell'occhio del ciclone per aver fatto infuriare la padrona di casa. Infatti, quando lui si è rivolto in modo sgarbato ad una dama, Alessia, Maria De Filippi è prontamente intervenuta in sua difesa, dicendo a Fabio: "Lei si chiama Alessia e tu Fabio, e tu che ca**o vuoi? Ma chi sei tu per rivolgerti così? Le parli normale senza alzare la voce, non alzare la voce".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.