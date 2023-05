Uomini e Donne: Chi è Elio Servo? Tutto sul cavaliere sempre in lite con Tina Cipollari

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Elio Servo, cavaliere di Uomini e Donne!

Conosciamo meglio Elio, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne che, spesso e volentieri, si scontra con Tina!

Elio Servo: Ecco chi è il cavaliere di Uomini e Donne

Elio Servo nesce 65 anni fa a Napoli, ma oggi vive a Bacoli, sempre in Campania. L'uomo è un imprenditore che lavora nell'ambiente petrolifero e dell'impiantistica industriale. Sul suo profilo Linkedin c'è scritto che ricopre il ruolo di amministratore di un'impresa, senza specificare quale. In effetti, neanche a Uomini e Donne Elio è voluto entrare nello specifico.

Ad oggi, l'imprenditore è uno dei cavalieri del Trono Over del sopracitato dating show di Canale 5. Elio si è fatto conoscere sin da subito perché è uscito con Gemma, per poi però dirle di non voler altro che una semplice amicizia da lei. Dopodiché, è uscito con un'altra dama, Paola Ruocco; durante la loro uscita, la donna ha mangiato un crostino con il burro, e questo ha spinto il cavaliere ha fare una confessione in studio: ha avuto un'infanzia difficile, che lo ha portato a sviluppare una vera e propria repulsione per ricotta e burro. Quando era piccolo, in collegio si rifiutava di mangiare questi alimenti, e veniva costretto con le maniere forti e, se si ribellava, punito. Questo il motivo principale che lo ha portato a chiudere la sua frequentazione con la Ruocco.

In seguito a questo racconto, Tina Cipollari è scattata, iniziando ad inveire nei confronti con parole offensive. Nella registrazione successiva, Elio ha annunciato di essere intenzionato a querelare l'opinionista, salvo poi cambiare idea soltanto grazie all'intervento di Maria De Filippi. Tuttavia, gli screzi tra i due continuano.

Il suo profilo Instagram, @elioservo, dove mostrava degli scatti di lui al mare e del mare, la sua grande passione, ad ora si è arricchito di foto e video di frammenti delle puntate di Uomini e Donne in cui è protagonista.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.