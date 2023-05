Uomini e Donne: Chi è Carla Belotti? Tutto sulla vulcanica dama del Trono Over

Gossip TV

Carla Belotti: Ecco chi è la dama di Uomini e Donne

Carla Belotti ha 53 anni e vive a Bergamo, in Lombardia. La donna ha raccontato di essersi separata da suo marito diversi anni fa, ossia nel 1995 dopo un matrimonio durato otto anni, e di non avere figli. Ad oggi lavora in un'azienda che produce e vende bigiotteria, ed è nota al pubblico del piccolo schermo perché da qualche mese è una dama del Trono Over di Uomini e Donne.

Carla aveva deciso di scendere le scale del sopracitato dating show di Canale 5 per corteggiare il discusso - ormai ex - cavaliere partenopeo Biagio Di Maro. I due avevano dato avvio ad una frequentazione, non andata però a buon fine. La dama, infatti, si sentiva presa in giro dall'uomo; così, notando una certa recidività, Maria De Filippi ha infine chiesto a Biagio di lasciare lo studio, perché i suo comportamenti non potevano più essere legittimati da e a Uomini e Donne.

Carla si è fatta notare subito per la sua passionalità. La dama dagli occhi di ghiaccio non ha paura di gridare - letteralmente - contro a chi la ferisce con fermezza, così come non ha paura di mostrare le sue fragilità, piangendo. Questi suoi due lati del carattere sono venuti fuori durante la conoscenza con Biagio, e durante quella con Claudio. Carla lo ha accusato di essere poco galante, dato che, ad esempio, non ha voluto pagare il conto della loro cena, e poi ha pianto quando lui, dopo aver deciso di chiudere, l'ha definita "vile" e problematica.

Il suo profilo Instagram, @carlabelotti4, in cui perlopiù ci sono i suoi selfie e qualche suo TikTok, al momento vanta poco più di 1.000 follower.

