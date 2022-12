Uomini e Donne, Caterina e Biagio confessano: ''Più passione dopo le nozze, avevamo inviato anche Ida e Gemma ma…''

Gossip TV

Caterina Corradino e Biagio Buonomo raccontano le emozioni vissute durante le nozze e svelano un aneddoto su Ida e Gemma. Ecco cosa hanno raccontato i due di Uomini e Donne.

Emozionati e al settimo cielo per aver detto sì davanti alle persone più importanti della loro vita in una doppia cerimonia in comune e in riva al mare, Caterina Corradino e Biagio Buonomo sono una delle coppie più belle delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato insieme il trono over è arrivata la proposta di matrimonio ed ecco come si è svolto, e qualche racconto inedito sugli invitati e sull’assenza di Ida Platano e Gemma Galgani.

Uomini e Donne, Caterina e Biagio al settimo cielo dopo il sì!

L’amore tra Caterina Corradino e Biagio Buonomo è nato all’improvviso, dopo essersi scambiati i numeri nello studio di Uomini e Donne e aver parlato, essersi incontrati e aver capito di aver trovato finalmente la rispettiva anima gemella. Dopo un periodo di frequentazione, i due protagonisti del trono over hanno lasciato il programma di Maria De Filippi, per poi tornare annunciando le nozze imminenti con grande commozione loro e da parte di tutti i presenti, che in Biagio e Caterina hanno visto un esempio da seguire e imitare.

La coppia è convolata a nozze a settembre con una doppia cerimonia, civile e in riva al mare in una location suggestiva, condividendo la magnifica giornata con parenti e amici. Ma come è stato quel giorno tanto atteso? A risponde è stata Caterina sul magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

“Un’emozione incedibile, non vedevo l’ora. L’ho atteso tanto, ma il giorno del matrimonio mi sentivo come se la tensione fosse già scesa, ancora prima di sposarmi, forse perché vedere la mia famiglia qui mi ha riempito il cuore. Biagio era in albergo e io sono stata un po’ con la mia mamma […] Vederlo lì che mi aspettava è stato stupendo. Ma mi è piaciuto anche quando l’ho raggiunto sulla spiaggia e abbiamo fatto il tiro della sabbia, abbiano ancora le promesse che ci siamo scambiati in un vaso”.

Uomini e Donne, Ida e Gemma: perché non erano alle nozze dei colleghi over?

Grande emozione anche per Biagio, colpito ancora una volta dalla bellezza della sua sposa. Caterina e Biagio sono una coppia bellissima, anche se hanno confidato di discutere quotidianamente per alcune questioni come la gelosia, che ancora li spinge a confrontarsi nonostante il grande passo che hanno fatto. Buonomo ha poi raccontato un aneddoto che riguarda gli invitati alle nozze, ammettendo di aver invitato Ida Platano e Gemma Galgani, oltre ad altri personaggi di Uomini e Donne che si ferma con la programmazione su Canale 5, ma di non aver avuto il piacere della presenza delle due dame.

“Dopo il matrimonio sito che è aumentata ancora di più la passione. Faccio in modo di farla stare bene, sono un romantico. Caterina merita tutto, anche lei ha tantissime attenzioni per me e per le mie figlie, è un amore puro […] Al matrimonio c’erano barbara De Santi che ha officiato il rito della sabbia. Poi c’erano Pamela Barretta, Cristina Incorvaia, Marzotto. Avevamo invitato anche Gemma e Ida che però non hanno potuto essere presenti per impegni pregressi”.

