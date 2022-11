Uomini e Donne, Carola Viola Carpanelli commenta la rivalità con Alice per Federico Nicotera

Gossip TV

Federico Nicotera e Carola Viola Carpanelli avranno un futuro insieme? La corteggiatrice di Uomini e Donne parla del tronista e della rivalità con Alice.

Tra la giovane Carola Viola Carpanelli e il tronista Federico Nicotera la conoscenza nello studio di Uomini e Donne non è iniziata in modo ortodosso. I due protagonisti del trono classico si sono scontrati nonostante le poche esterne trascorse insieme, ma è chiaro che tra loro vi sia una grande attrazione e un forte interesse. Ecco cosa ha rivelato Carola, anche a proposito della rivale Alice.

Uomini e Donne, Carola fa una rivelazione sulla prima esterna con Federico

Carola Viola Carpanelli ha colpito senza dubbio il tronista Federico Nicotera e il pubblico di Uomini e Donne. La giovane corteggiatrice ha mostrato il suo lato più duro e battagliero, spiazzando il romano che ha messo in dubbio l’interesse per lui, ma non ha saputo prendere una posizione poiché evidentemente attratto da Carola. Questo rapporto che si sta creando, puntata dopo puntata, non fa di certo piacere alla rivale Alice che si è sentita minacciata. Tra le due sono volate parole grosse, ma al settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, Carola ha ammesso che solitamente non ha alcun problema a rapportarsi con altre ragazze anche quando il ragazzo in comune è lo stesso.

“Normalmente non mi metto in competizione con le altre ragazze, anche perché tendenzialmente si esce perché ci si è già reciprocamente scelti, quando si è fuori dal programma […] Per quanto riguarda Io stringere amicizie, mi viene molto facile con entrambi i sessi, anche se forse mi trovo leggermente meglio a legare con i ragazzi, perché di solito trovo che le ragazze abbiano più esigenze a livello affettivo”.

Nel corso dell’esterna in moto, Carola avrebbe voluto parlare a Federico della sua ultima relazione, salvo poi ripensarci quando le cose tra loro si sono messe male. La discussione tra i due sembra esseri risolta solo recentemente, anche se l’ingresso della nuova corteggiatrice Lucrezia potrebbe portare a nuove liti. Ma cosa avrebbe voluto dire Carola a proposito del suo ex?

“Ammetto che non mi aspettavo Ia domanda sugli ex al primo incontro, mi ha scossa un po’. Comunque, a Federico avrei detto che la mia passata relazione è durata dai quindici ai vent’anni, quindi ha praticamente attraversato tutta l’adolescenza, il periodo in cui si forma il carattere di una persona, si cresce. Per questo motivo il mio ex è stato una persona davvero importante e alla fine mi è dispiaciuto non poterlo spiegare a Federico… In fondo, non penso che si sia nemmeno trattato di vero amore: finché si è così giovani le relazioni si basano sull’amicizia, sulla fiducia e sulla sintonia. È veramente raro trovare l’amore della propria vita a quindici anni.”

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.