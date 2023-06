Uomini e Donne, Carola Carpanelli svela i motivi per cui è finita con Federico Nicotera

Gossip TV

I motivi che hanno spinto Carola e Federico a dirsi addio, dopo essere usciti insieme dal dating show di Uomini e Donne nel marzo scorso.

I primi di marzo, Federico Nicotera ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne scegliendo. dopo quasi sette mesi, Carola Carpanelli.

Uomini e Donne, Carola Carpanelli: "Nessun tradimento con Federico"

La storia tra i due ex volti del dating show hanno fatto sognare tanti telespettatori e la coppia è sembrata immediatamente molto unita e complice tanto da annunciare la convivenza. La scorsa settimana, tuttavia, come un fulmine al ciel sereno, Federico ha comunicato la rottura con Carola e anche l'ex corteggiatrice lo ha confermato sui social.

"Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti. Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo, per favore, di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo" queste le parole di Federico annunciando la fine della storia con la Carpanelli.

Dal canto suo, l'ex corteggiatrice ha dichiarato:

"Ho voluto aspettare per metabolizzare il tutto e prendermi il mio tempo per riflettere. Io e Fede ci siamo lasciati, come già sapere. Per tutte le persone che si sentono deluse, vi vorrei ricordare che davanti avete due persone che soffrono e non una storia nata in tv. Grazie per tutti questi mesi di sostegno"

Qualche minuto fa, Carola ha voluto fare delle precisazioni, svelando i motivi per cui la coppia ha deciso di separarsi

"Nessun tradimento o altro. Semplicemente abbiamo idee differenti che non riusciamo a far combaciare."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.