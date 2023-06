Uomini e Donne, Carola Carpanelli: scontro con un hater in pubblico: "Sto male, quanta cattiveria..."

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Carola Carpanelli ha avuto uno scontro violento con un hater che l'ha insultata in pubblico. Ecco cosa ha raccontato!

Non è insolito, purtroppo, che i personaggi televisivi siano oggetto di odio e insulti da parte di haters e leoni da tastiera, tuttavia, queste offese sono spesso inviate attraverso messaggi e commenti postati online, limitandosi così al cyberbullismo. Invece, all'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Carola Carpanelli, è capitato un violento scontro in prima persona con un hater.

Uomini e Donne, Carola Carpanelli e lo scontro diretto con un hater: "Cattiveria gratuita"

A raccontarlo è stata la stessa Carpanelli, attualmente in crisi - anche se alcuni parlano già di rottura definitiva - con il tronista Federico Nicotera. Prendendo la parola sui social, l'ex corteggiatrice ha svelato che si è trovata faccia a faccia con un hater, il quale non ha perso certo tempo a commentare in maniera poco gentile la sua vita privata. Dal racconto è emerso che Carola e alcune amiche si erano recate in un ristorante per un compleanno e il cameriere, avendola riconosciuta, ha pensato bene di dirle cosa pensasse di lei e della sua situazione sentimentale, offendendo pesantemente l'ex corteggiatrice.

Carola ha raccontato tutto attraverso delle stories su Instagram, rivelando i dettagli dell'accaduto:

"Sono andata a un compleanno di una mia amica, dove eravamo tutte insieme. Abbiamo fatto un'apericena in un posto, non dico quale. Siamo andati in questo ristorante e il cameriere si è permesso di farmi un commento 'no, ci sta che [Federico] era indeciso, a vederti adesso nel programma eri in un modo, ora guarda come sei'. Le parole possono non essere state usate, ma il senso era questo, non mi ricordo. Vi dico che ci sono rimasta male, perché farselo dire dal vivo è diecimila volte peggio. Finché sono dei messaggi vabbé, tanto la cattiveria è sempre gratuita, sfortunatamente. "

Carola ha proseguito il suo sfogo, affermando che l'atteggiamento del cameriere era inaccettabile e poco professionale:

"Dtai lavorando, dovresti essere oggettivo in tutto quello che fai, perché ti pagano, devi portare rispetto a delle persone che sono venute. Io sono scioccata, ci sono rimasta male, non mi dovrebbe importare, però non mi aspettavo che dal vivo si potesse arrivare a determinate cose, comunque, non importa ragazzi"

