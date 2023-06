Uomini e Donne, Carola Carpanelli prossima tronista? Ecco l'ultimo rumor!

Gossip TV

Secondo diverse voci, sembra che Carola Carpanelli, al momento in crisi con il tronista Federico Nicotera, potrebbe prendere parte a Uomini e Donne come prossima tronista. Ecco i dettagli!

Mancano ancora diversi mesi alla scelta dei nuovi tronisti per la prossima edizione di Uomini e Donne, il dating show di Canale5, ma già si rincorrono voci di chi potrebbero essere i prossimi protagonisti del trono classico.

Uomini e Donne, Carola Carpanelli sarà la prossima tronista del programma?

Tra i tanti nomi che si sono susseguiti, in questi mesi, sono saltati fuori le non scelte di questi troni, come Alessio Campoli e Alice Barisciani. Tuttavia, nelle ultime ore si è diffuso anche il nome di Carola Carpanelli, scelta del tronista di Federico Nicotera. Nonostante i due siano usciti insieme dal programma e siano andati a convivere, la loro storia è attualmente in stallo. Infatti, nei giorni scorsi, entrambi hanno pubblicato delle stories in cui ammettevano di essersi presi una pausa.

Non è chiaro se al momento la loro storia sia finita o se ci possa essere una possibilità per i due amati protagonisti del trono classico: l'ultima storia Instagram di Nicotera sembrava propendere per una chiusura tra i due, dato che l'ex tronista aveva dichiarato di "averci creduto fino in fondo e questa non è una colpa". Perciò, anche se non sono giunte dichiarazioni ufficiali da parte di entrambi, al momento molti fan di Carola sperano che, se davvero la storia con Federico sia chiusa, che la loro beniamina possa trovare l'amore partecipando come tronista alla prossima edizione di Uomini e Donne. Va detto, tuttavia, che si tratta solo di voci e di pensieri espressi dal pubblico e dai fan della corteggiatrice.

Per avere conferme o smentite ufficiali da parte della diretta interessata o dalla redazione bisognerà attendere fine agosto, periodo in cui inizieranno le registrazioni del programma!

