Uomini e Donne, Carla Belotti lancia una stoccata contro Ida Platano: "Mai stata innamorata di Alessandro Vicinanza!"

Carla Belotti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, si è scagliata contro Ida Platano, accusandola di non aver mai amato davvero Alessandro Vicinanza.

Carla Belotti è stata una delle dame del trono over più discusse della scorsa edizione di Uomini e Donne, sia per il suo carattere focoso, sia per la turbolenta relazione con il cavaliere Biagio Di Maro, cacciato dalla conduttrice Maria De Filippi dopo un acceso confronto con la dama nello studio di Canale5.

La dama è assente in questa edizione di Uomini e Donne, dopo essere apparsa in qualche puntata iniziale del dating show targato Mediaset, tuttavia, non manca di seguire le vicende di dame e cavalieri del programma e durante una diretta su Instagram ha commentato le ultime dinamiche all'interno della trasmissione. In particolare, Carla ha rivelato cosa pensa davvero della nuova tronista Ida Platano, tornata a Uomini e Donne dopo la rottura con Alessandro Vicinanza.

La scelta di un'ex dama del trono over come nuova tronista è stato considerato un vero punto di svolta del programma, come ha commentato lo stesso Gianni Sperti, ma ha anche scatenato non poche polemiche tra i fan della trasmissione, soprattutto, perché Ida Platano continua a fare pubblicità sui social e sponsorizzazioni, infrangendo una delle regole ferree del dating show per quanto riguarda i tronisti. Dopo ave raccontato cosa pensa di alcuni dei personaggi del trono over di questa edizione, Carla Belotti ha lanciato una stoccata verso Ida PLatano, dando un giudizio sulla sua storia e soprattutto sull'atteso ritorno del cavaliere Alessandro Vicinanza nel trono over:

"Il ritorno di Alessandro Vicinanza? Io ho un mio parere. Secondo me Ida non è mai stata innamorata di Alessandro, perché lui è diverso da Riccardo Guarnieri. Con Riccardo probabilmente ha avuto meno cose, hanno viaggiato e girato di meno, era più casalingo Riccardo. Alessandro, invece, è un ragazzo giovane, che ha voglia di uscire, fare, andare in vacanza e divertirsi. Quindi, a lei probabilmente, questa cosa è piaciuta di Alessandro, ma secondo me lei non è mai stata innamorata di lui. Lei sarà sempre innamorata di Riccardo, è un mio parere."

La dama ha anche commentato alcune delle anticipazioni di Uomini e Donne che svelano un ritorno di fiamma tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua:

"Roberta ha fatto bene a uscire con Alessandro, io l'adoro lei, quindi...Viva Roberta, sempre, la amo!"

