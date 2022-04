Uomini e Donne, cachet da capogiro per Tina Cipollari e Gianni Sperti: ecco quanto guadagnano

Gossip TV

Svelati i presunti compensi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti di Uomini e Donne.

Se pensiamo a Uomini e Donne, oltre a Maria De Filippi comodamente assisa sulle iconiche scalinate, pensiamo immediatamente a Gianni Sperti e Tina Cipollari che ormai da un ventennio rivestono il ruolo di opinionisti. Tra critiche, apprezzamenti e chi vorrebbe una rapida e indolore sostituzione, Tina e Gianni tengono banco nello studio del dating show di Canale5 e sembra che il loro conto in banca ne giovi, con cachet da capogiro.

Uomini e Donne, Gianni e Tina: ecco quanto guadagnano

Nello studio di Uomini e Donne non mancano i colpi di scena e certamente Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci stanno regalando quello più clamoroso dell’intera stagione. Il cavaliere pugliese è tornato a far parte del parterre maschile del Trono Over, e questo ha scatenato nella bresciana una valanga di ricordi mai completamente chiusi nel passato, portando Ida e Riccardo a momenti complicità che fanno pensare ad un inevitabile ritorno di fiamma. Mentre Fedez e il figlio Leone commentano il fuori onda dei due, Tina Cipollari e Gianni Sperti stanno dimostrando di avere opinioni completamente opposte sul possibile ritorno di fiamma.

Tina è decisamente infastidita dalla situazione e crede che Ida e Riccardo dovrebbero lasciare la trasmissione se provano forti sentimenti, dato che Platano è completamente assorbita dal cavaliere pugliese e non sembra pronta a impegnarsi con nessun altro. Gianni, invece, crede che lo studio di Uomini e Donne sia il terreno neutrale perfetto per capire cosa sarà del futuro dell’ex coppia, e vorrebbe vedere Ida e Riccardo approcciarsi davanti alle telecamere per gioire di questa possibile storia d’amore.

Insomma, Gianni e Tina hanno spesso opinioni divergenti ma non divergono nel conto in banca, come ha svelato una soffiata di Diva e Donna, che ha parlato del cachet da capogiro dei due volti del programma di Maria De Filippi. Sembra che per ogni registrazione, Tina e Gianni guadagnino dai 2 ai 4 mila euro, sempre stando alle indiscrezioni mai confermate.

