Uomini e Donne: bufera su Federica Aversano, la corteggiatrice si difende!

Federica Aversano, discussa corteggiatrice di Uomini e Donne, si difende sui social.

Federica Aversano sta riflettendo seriamente sul suo percorso a Uomini e Donne, dopo i dubbi espressi da Matteo Ranieri che non la ritiene realmente interessata a conoscerlo. Mentre Maria De Filippi fa da tramite per la coppia, che proprio non riesce a comprendersi, la corteggiatrice finisce al centro delle polemiche per un post sibillino su Instagram, che è costretta a giustificare pubblicamente.

Uomini e Donne, Federica Aversano si difende sui social

Matteo Ranieri ha molti dubbi sul rapporto che si sta creando con Federica Aversano. Il tronista di Uomini e Donne è rimasto colpito dalla bella corteggiatrice, anche se non ha nascosto di essere preoccupato per il fatto che lei sia già madre. Federica è perplessa da questo fattore, dal momento che ogni volta che sente di aver fatto un passo in avanti con il tronista, si trova a dover mettere in discussione tutto, poiché suo figlio è sempre al primo posto. Questo meccanismo di autodifesa che entrambi hanno adottato porta allo scontro inevitabile, tanto che Matteo ammette in puntata di non essere più così sicuro dell’interesse per Federica.

In soccorso della coppia è arrivata Maria De Filippi, che ha cercato di spiegare le ragioni di entrambi e far comunicare Matteo e Federica. Quest’ultima, nel frattempo, è finita al centro delle polemiche per un post su Instagram, che al popolo del web è sembrata una chiara frecciatina ai danni del Ranieri. Subissata dalla critiche, Aversano ha deciso di rompere il silenzio e difendersi sui social.

“Mi state tartassando di messaggi e commenti riguardo al post del cog****e. Dare del cog****e non è un’offesa se chi lo fa non ha intenzione di offendere, ma anzi per quanto mi riguarda viene anche detto in modo leggero. Poi so che faccio parte di un programma ma non vuol dire che qualsiasi cosa io pubblichi sia indirizzato alla persona. Spero di aver chiarito ogni dubbio”, ha scritto la bella corteggiatrice. Spente le polemiche, Federica riuscirà a dimostrare a Matteo tutto il suo interesse o questa coppia non avrà mai il lieto fine?

