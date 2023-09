Uomini e Donne: brutte notizie per gli amanti del dating show, cambierà la durata

Gossip TV

Per la nuova stagione cambierà la durata delle puntate di Uomini e Donne.

La nuova stagione del dating show più amato del piccolo schermo, Uomini e Donne, tornerà in onda a partire da lunedì 11 settembre prossimo.

Uomini e Donne: cambio di durata per la nuova stagione

L'orario, come consuetudine, è previsto per le 14.45 su Canale 5, tuttavia, come riportato dalle colleghe Isa e Chia, il programma subirà una variazione della durata. Uomini e Donne terminerà, come si può notare attraverso la guida tv ufficiale di Mediaset, alle 15.53 per dare spazio alla soap spagnola La Promessa. Rispetto dunque alle edizioni precedenti, le puntate dureranno circa 15 minuti in meno.

Quanto ai protagonisti, sono state già registrate le prime due puntate in cui hanno presenziato diversi ospiti, nuovi e vecchi volti del programma. Nei primi appuntamenti ci saranno tutte le coppie della recente edizione di Temptation Island e poi ancora Lavinia Mauro e Alessio Corvino, Federico Nicotera e Carola Carpanelli e l'ex coppia del trono over, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Per il trono classico sono stati presentati tre nuovi tronisti: Brando, Cristian e Manuela Carriero (ex partecipante di Temptation Island) Per quanto riguarda il trono over, presenti le dame Gemma Galgani e Roberta Di Padua e il ritorno di Barbara De Santi. Assenti, almeno per il momento due figure storiche del parterre maschile, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

