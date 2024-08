Uomini e Donne, brutta disavventura per un'ex corteggiatrice: "Stavo avendo una crisi di panico perché..."

Gossip TV

L'ex corteggiatrice e scelta di Mattia Marciano a Uomini e Donne, Vittoria Deganello, sbotta sui social e racconta ai suoi numerosi fan la sua disavventura in aereo.

Manca poco alla nuova stagione di Uomini e Donne, che partirà il prossimo settembre 2024 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex corteggiatrice Vittoria Deganello ha raccontato ai suoi fan sui social la disavventura vissuta nel suo ultimo viaggio aereo in cui si è trovata a dover gestire una situazione tutt'altro che piacevole.

Il racconto shock di Vittoria Deganello

Viaggio da incubo per un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne! Stiamo parlando della bella Vittoria Deganello che, rientrata dalla vacanza in Sicilia con sua figlia Ginevra di appena un anno, si è lasciata andare sui social a un duro sfogo in cui ha raccontato quanto vissuto nel recente volo su Catania:

Zero accortezza per una mamma da sola con una bambina di appena un anno. Cioè proprio menefreghismo totale nonostante abbia con gentilezza chiesto se ci fosse una possibilità anche pagando di passare prima. Non che io volessi passare davanti a tutti però il buon senso delle persone… vabbè…Arriviamo al gate in orario, ci controllano i passaporti, usciamo e aspettiamo in una zona il pullmann che porta in aereo, una e mezza di pomeriggio 800 gradi, mia figlia intrattabile giustamente...c'erano anche persone anziane, che non si sentivano bene, quando sono state chieste spiegazioni c'è stato detto che non potevano imbarcarci perchè c'erano 34° in cabina [...] Ci imbarcano, entriamo nell'aereo, 800 gradi..siamo stati più di un'ora chiusi dentro l'aereo, fermo senza aria condizionata, tutti appiccicati, io stavo avendo una crisi di panico credo...il ritorno, stessa identica cosa.

Una situazione, quella raccontata da Vittoria, davvero al limite. Ma se da una parte i fan si sono dimostrati solidali con lei, dall'altra parecchi le hanno puntato il dito contro per la scelta di voler partire nonostante avesse una bimba così piccola. Critiche e accuse che hanno provocato la dura reazione dell'ex protagonista di Uomini e Donne:

Sono veramente allucinata da certi commenti imbarazzanti. No veramente, mi viene da ridere perché dai non so neanche come un essere umano riesca ad arrivare al pensiero di poter scrivere determinate cose. Poi magari prendo nel dettaglio qualche commento e risponderemo a tono. O neanche, non lo so. Dipende se sono in vena o se ho la voglia. Ma ecco nulla di importante e rilevante.

Le indiscrezioni sui nuovi protagonisti di Uomini e Donne

Uomini e Donne sta per tornare in onda su Canale 5. Nell'attesa, negli ultimi giorni, sono iniziate a circolare le indiscrezioni sulla data della prima registrazione e sui protagonisti della prossima stagione. Stando a quanto riportato da Deianira Marzano, la nuova tronista sarà l'ex di un ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi. Amedeo Venza, invece, ha anticipato il ritorno nel parterre over del cavaliere Francesco Turco. Per saperne di più non ci resta che attendere la registrazione della prima puntata.

