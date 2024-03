Uomini e Donne, Brando porta Raffaella a conoscere la mamma e lei reagisce così!

Gossip TV

La madre di Brando conosce la nuova fidanzata del figlio dopo la scelta a Uomini e Donne. Ecco cosa ha scritto su Instagram.

La scelta di cuore di Brando Ephrikian è stata Raffaella Scuotto. La nuova coppia di Uomini e Donne sta vivendo i primi giorni insieme dopo l’addio al programma di Maria De Filippi, e il tronista ha voluto presentare la nuova fidanzata a sua madre, che su Instagram ha condiviso un pensiero bellissimo per la partenopea e il figlio.

Uomini e Donne, Brando porta Raffaella a conoscere la mamma!

Il percorso di Brando Ephrikian nello studio di Uomini e Donne è stato a dir poco tortuoso e si è concluso con quella che lui ha definito una scelta di cuore, tra le braccia di Raffaella Scuotto. Mentre sulla nuova coppia iniziano ad emergere dubbi, i due giovani si stanno godendo i primi momenti insieme lontano dalle telecamere, aggiornando i loro numerosi fan su Instagram con video e foto della loro gita a Venezia. Il tronista ha approfittato del weekend romantico con Raffaella per presentare la sua nuova fidanzata alla madre, pilastro della sua vita. Proprio lei, dopo aver fatto le presentazioni in famiglia, ha deciso di fare una dolcissima dedica alla coppia, pubblicando una Ig Stories:

“A volte un’emozione è così bella, così viva, che la tocchi intensamente con le tue mani. E poi d’improvviso si dissolve come polvere al vento: ti dispiaci, ti demoralizzi. Ma poi la rivivi dopo un po’ di tempo. Con il tempo diventa ruota e la ruota diventa te e tu diventi ciclo: l’emozione è viva come prima, più di prima, perché non frattempo sei diventato adulto e vedi tutto come non l’hai mai visto prima. Non c’è niente da fare. Non c’è niente da dire, la accoglie, la accarezzi e la rivivi. A Brando e Raffaella”.

Insomma, sembra che Scuotto abbia fatto una grande impressione alla suocera, così come la coppia in generale ha fatto breccia nel cuore del pubblico e di tanti protagonisti del trono over, che hanno fatto dediche social per loro ammettendo di essere molto felici per questo nuovo amore. Nel frattempo, dopo essere tornata sui social per ringraziare chi l'ha sempre compresa e l'ha sostenuta, Beatriz D'Orsi ha rifiutato di sedersi tra le corteggiatrici del nuovo tronista Daniele, che invece avrebbe voluto conoscerla meglio, e c'è chi crede che potrebbe essere proprio lei la nuova tronista a settembre. A voi piacerebbe vederla sul trono di Uomini e Donne?

