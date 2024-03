Uomini e Donne, Brando e Raffaella nuova coppia ma stesso copione di sempre

Gossip TV

Brando Ephrikian ha scelto di concludere il suo percorso con Raffaella Scuotto, dopo un percorso lunghissimo nello studio di Uomini e Donne, carico di colpi di scena e ripensamenti. Al pubblico, tuttavia, non sfuggono le ultime mosse social della coppia dopo la messa in onda della scelta, e sembra di trovarsi davanti allo stesso copione di sempre. Ecco perché.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella fanno storcere il naso ai fan

Dopo un percorso intenso e complesso, fatto di colpi di scena ma anche di tanti ripensamenti, Brando Ephrikian ha scelto Raffaella Scuotto, a dispetto delle previsioni della maggior parte del pubblico e dei presenti in studio che avevano dato per scontato la scelta di Beatriz D’Orsi. Proprio sulla bella corteggiatrice iniziano a piovere i primi dubbi dei telespettatori, quando la reazione di Beatriz alla notizia di non essere la scelta è stata fin troppo pacata e contenuta, ben lontana dalle sue reazioni di pancia che più di una volta l’hanno portata a scontrarsi ferocemente con Tina Cipollari.

La reazione, se da una parte può essere facilmente giustificata dal fatto che la corteggiatrice non abbia voluto mostrare pubblicamente i sentimenti per la “sconfitta” amorosa appena subita in un ultimo moto d’orgoglio, dall’altra sembra aprire le porte ad altro. Secondo alcuni, infatti, Beatriz è molto apprezzata da Maria De Filippi e per questo non sarà difficile credere che la presentatrice voglia promuoverla a tronista, con tutta probabilità a settembre 2024 per darle maggiore visibilità, o perché no a tentatrice nella prossima edizione di Temptation Island. Archiviato il caso Beatriz che lascia spazio a diverse congetture, parliamo piuttosto della nuova coppia.

Brando e Raffaella sono molto carini, sembrano sinceramente presi l’uno dall’altra, ma hanno già messo in chiaro che loro da questa esperienza a Uomini e Donne un piccolo tornaconto lo vorrebbero. Ecco, infatti, che poco prima della scelta le loro pagine Instagram diventano magicamente private, così da garantirsi una crescita esponenziale di fan e curiosi che chiedono l’amicizia per spiare la nuova coppietta. Una crescita social che sicuramente verrà notata da marchi che lavorano con personalità del web, insomma una mossa decisamente non senza secondi fini, o almeno ciò è quello che traspare. A notarlo sono tanti fan del dating show di Canale 5 e solo il tempo potrà dire se la congettura è giusta o sbagliata, quando vedremo Raffaella o Brando alle prese con qualche promozione di bibitoni dimagranti su Instagram.

