Uomini e Donne, Brando Ephrikian emozionato per la scelta: le parole del tronista [VIDEO]

Oggi, a Uomini e Donne, Brando Ephrikian sceglierà chi tra Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto sarà la sua compagna di vita: ecco le sue parole prima della scelta!

Oggi, a Uomini e Donne, il tronista Brando Ephrikian sceglierà finalmente chi, tra Beatriz e Raffaella sarà la sua compagna. In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, il tronista ha rivelato le sue emozioni prima della scelta.

Uomini e Donne, le parole di Brando Ephrikian prima della scelta: ecco cosa ha dichiarato [VIDEO]

Il percorso di Brando è durato ben 7 mesi e, se all'inizio il pubblico non sembrava convinto del giovane tronista e del suo percorso nel programma, alla fine ha finito con l'affezionarsi ai tre protagonisti e alle loro dinamiche. Nella puntata di oggi, finalmente, Brando farà la sua scelta e annuncerà al pubblico presente in studio chi tra Beatriz e Raffaella sarà la sua compagna.

Su WittyTv, intanto, il tronista ha rilasciato i suoi commenti pre-puntata, confessando le sue emozioni e sensazioni:

"È stato un percorso lungo, fatto di tanti alti e tanti bassi, di indecisione, di tante scelte da prendere, però finalmente ci siamo. Mi sono riscoperto, ho scoperto tanti lati miei caratteriali nuovi, ho imparato ad ascoltarmi, ad esternare di più quello che ho dentro, quindi se guardo al passato sono contento di aver fatto questo percorso. Tra me e me dico con chi starei meglio fuori? Con chi mi trovo meglio?"

Brando aveva una iniziale preferenza per Beatriz e in passato aveva confessato a Raffaella che non era il suo prototipo di bellezza, ma dopo mesi di percorso e di esterne, le affinità con la corteggiatrice napoletana sembrano essere aumentate, mentre la distanza con Beatriz è cresciuta, visti i ripetuti comportamenti infantili della corteggiatrice. Tuttavia, il tronista trevigiano non è ancora giunto a una decisione definitiva e ha atteso a lungo prima di pronunciarsi. Inoltre, Brando è stato protagonista di diversi momenti trash nel programma, ultimo tra tutti l'abbandono simultaneo delle due corteggiatrici e suo durante una registrazione, dopo che per l'ennesima volta la sua indecisione aveva provocato non pochi drammi in studio. Che sia finalmente arrivato il momento di chiudere il cerchio? Non ci resta che attendere oggi, alle 14.45 per scoprire cosa succederà.

