Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto pronti alla convivenza? Ecco cosa hanno dichiarato!

L'ex tronista Brando Ephrikian e la sua scelta Raffaella Scuotto, dopo Uomini e Donne, sarebbero pronti alla convivenza. Ecco cosa hanno raccontato in una recente intervista!

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono una delle coppie più amate nate nell'ultima edizione di Uomini e Donne: il tronista trevigiano e la sua corteggiatrice e scelta si sono raccontati in un'intervista e hanno svelato come procedono le cose tra loro. Appena tornati dal loro primo viaggio insieme, i due protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi hanno svelato anche alcuni piani per il loro futuro...

Uomini e Donne, come procede la storia d'amore tra Brando e Raffaella?

La coppia è appena ritornata dal primo viaggio insieme, durante il quale Brando Ephrikian è stato colpito da un malore che lo ha costretto a letto per alcuni giorni. Nonostante la difficile situazione, tuttavia, il tronista e la sua corteggiatrice hanno vissuto dei momenti felici insieme, festeggiando anche il compleanno di Brando per la prima volta come coppia. E, di ritorno dal loro primo viaggio, Raffaella ha voluto dedicare delle dolci parole al fidanzato, per ricordargli quanto sia stata felice di trascorrere questi giorni insieme.

Brando e Raffaella sono stati ospiti di CasaLollo, il format di interviste del giornalista Lorenzo Pugnaloni e hanno raccontato come procede la loro storia d'amore. Ma, soprattutto, i due hanno svelato che l'idea della convivenza potrebbe non essere più così lontana rispetto a qualche mese fa. I due ragazzi hanno svelato che, dopo un primo momento di difficoltà, vissuto non appena si sono spente le telecamere del dating show, tra loro tutto procede alla grande.

La corteggiatrice napoletana ha rivelato che da quanto hanno lasciato la trasmissione ha imparato a conoscere nuovi lati dell'ex tronista e che è molto diverso conoscersi fuori dal programma rispetto a quando si è all'interno del dating show:

"Devo dire che stiamo abbastanza bene. Vivendo una relazione a distanza impari a conoscerti poco alla volta e piano piano scopri sempre di più dell’altra persona: è difficile viversi al di fuori del programma perché poi fuori lo conosci al cento per cento sotto ogni punto di vista. Diciamo che l’impatto iniziale è stato abbastanza forte, questo viverci e sentirci, cosa che non facevamo prima. Però piano piano, più lo scopri e più di piace , più ti rendi conto di quanto hai conosciuto realmente all’interno del programma anche se in poco tempo. Hai conosciuto qualche sfumatura che adesso si sta concretizzando."

Anche Brando ha specificato che, come tutte le coppie, vivono dei momenti di up & down, ma che anche dalle piccole incomprensioni cercano di ricavare degli insegnamenti che permettono loro di avvicinarsi sempre di più.

Uomini e Donne, Brando e Raffaella sulla convivenza: "Prima non ci pensavamo, ora invece..."

Il corteggiatore trevigiano si è detto molto entusiasta di come sta procedendo la loro storia d'amore, soprattutto, perché la complicità che avevano mostrato nel programma sta continuando a crescere. Brando ha poi dichiarato che Raffaella è molto matura e responsabile, ma che sa anche essere giocosa e godersi i momenti di spensieratezza.

Poi, a sorpresa, Brando ha ammesso di aver cambiato idea a proposito dell'idea di andare a convivere. Il tronista e la corteggiatrice sono separati da una grande distanza fisica, ma sfruttano ogni occasione per potersi vedere e trascorrere più tempo possibile insieme. Brando, però, ha anche rivelato che questi momenti "rubati" non gli bastano più e che separarsi diventa sempre più difficile:

"All’interno del programma sei in una bolla, non hai la piena consapevolezza di chi hai di fronte e di come ti potresti relazionare a quella persona h24. Ora, nel corso dei giorni che stanno passando, mi rendo conto che più stiamo insieme, più stiamo meglio e che più stiamo lontani, più stiamo peggio. Per cui ad oggi ti dico che ci sto pensando fortemente perché mi rendo conto che non sono un tipo che sta dietro al telefono, dietro al messaggio, a quelle cose forse sono scontate e qui forse sbaglio io."

E, infatti, ha ammesso Brando, ha notato anche come Raffaella soffra delle loro interazioni al telefono, troppo impersonali e poco calorosi, perciò, spera che anche avvicinandosi, possano superare anche queste piccole incomprensioni:

"Non sono molto sentimentale al telefono quindi magari lei riceve delle mancanze che io le dò in maniera inconsapevole. Per cui vorrei cercare di togliere questo elemento avvicinandoci."

