Uomini e Donne, Brando Ephikrian sulla sua scelta: "Grazie a Maria De Filippi, finalmente..." [VIDEO]

Brando Ephikrian si sbottona sulla sua scelta, parlando della corteggiatrici...

Il trono classico di questa edizione di Uomini e Donne si presenta molto più complesso del solito: il tronista Brando Ephikrian, infatti, sembra essere pronto alla scelta tra le due - diversissime - corteggiatrici con cui sta per concludere il suo percorso nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. In un'intervista a Witty Original, il tronista ha parlato della sua scelta e delle difficoltà che sta incontrando.

Uomini e Donne, Brando e la sua scelta: "Grazia a Maria, forse..." [VIDEO]

Il tronista ha fatto il suo ingresso nel programma a settembre, insieme a Cristian Forti, il quale ha lasciato la trasmissione un mese fa con la sua scelta, Valentina Pesaresi. Entrambi i troni hanno presentato diversi alti e bassi, ma se il tronista romano si è finalmente deciso a fare una scelta, Brando sembra ancora preda dei dubbi. A corteggiarlo due ragazze diversissime per aspetto e carattere: Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi. Con le due ragazze, Brando ha intrapreso un percorso che, a 5 mesi dal suo inizio, potrebbe finalmente essere giunto alla sua conclusione.

Il tronista ha ammesso che manca molto poco alla scelta e che le ultime esterne che sta vivendo con le corteggiatrici gli servono per capire chi delle due è davvero la scelta giusta per lui. Ma, se per Raffaella il loro percorso sembra procedere a gonfie vele, lo stesso non si può dire per Beatriz, con cui il tronsita trevigiano non fa altro che litigare, come dimostra la puntata andata in onda oggi, 20 febbraio, durante la quale il ragazzo si è detto stufo del comportamento infantile di Beatriz:

"Una puntata che è cominciata in maniera negativa. Bea, grazie a Maria, ha ragionato. Io faccio fatica a farla ragionare, ma spero che il messaggio sia stato recepito. Tutte le ultime esterne sono per me fondamentali, perché mi servono per definire chi davvero voglio portare fuori. Non è una scelta facile, ma spero di potermi godere pienamente queste ultime uscite e viverla serenamente"

Stando alle ultime anticipazioni, sembra però che il trono di Brando non sia ancora giunto alla sua conclusione, visto che al momento il tronista non si è pronunciato su nessuna delle due corteggiatrici.

