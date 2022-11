Uomini e Donne, Biagio Di Maro: "Stavolta troverò la donna giusta, sono sicuro"

Gossip TV

Il ritorno del cavaliere campano nel trono over di Uomini e Donne: "Ho analizzato i miei sbagli ma resterò me stesso"

"Tina, c'è una persona per te": con questa frase sibillina si è aperto il sipario sul ritorno di uno dei cavalieri più controversi di Uomini e Donne:

Biagio Di Maro. Una rentrée inaspettata, che apre una nuova era per il campano. Lo abbiamo visto scendere le scale in forma smagliante, animato da una visibile voglia di rimettere in gioco il cuore e forse potrebbe persino essere l'occasione giusta per distensione per dei rapporti con Tina Cipollari.

Uomini e Donne, Biagio di Maro "Sono contento per Sara, oggi troverò la donna giusta per me"

"Adesso ridiamo, ma temo che non sarà cosi a lungo" ha dichiarato Biagio al settimanale Uomini e Donne Magazine.

Le buona intenzioni non mancano dopo questa pausa di riflessione, che lo ha portato a rivedere anche rapporti importanti del passato, come quello con Sara Zilli.

"Ho analizzato i miei sbagli e li ho riconosciuti... ma rimarrò me stesso, senza cambiare. sono lo scugnizzo di sempre. Sono un uomo attivo, che guarda sempre avanti con positività. Tanto più in questo periodo! Ho perso quasi dieci chili, anche se non ho fatto una vera e propria dieta: mi sono limitato a mangiare in modo sano. Certo, mi sono dovuto contenere e ho cercato di andare in palestra... ma adesso mi vedo molto meglio, senza la pancia. Mi curo, non posso negarlo.

Parlando del suo ritorno nel parterre dell'over, il cavaliere campano ha dichiarato:

"Non mi sono fatto troppe domande, l'ho fatto spontaneamente. Nel momento in cui sono stato richiamato sono stato subito pronto a torna-re, con gioia. Credo nel programma con tutto il mio cuore: sono sicuro cha nello studio di Uomini e Donne posso trovare la donna giusta con cui costruire qualcosa di vero. Per me quella di Uomini e Donne è ormai quasi una famiglia! Mi ha fatto un immenso piacere rivedere i ragazzi della produzione, quelli della redazione e Maria stessa. Sono stato contentissimo di incontrare in studio anche Gianni, Tini e Tina (anche se alla fine Tina non me ne fa passare una). E non posso non d-tare anche Gemma, che è davvero una bella persona!""Ho la certezza che non farò nulla di forzato e, quando uscirò, sarà perché ho trovato una donna che può darmi quello di cui ho bisogno. Non voglio scegliere per poi pentirmi, mia moglie è stato il primo grande amore della mia vita e desidero che la prossima, a cui aprirò il mio cuore, sia l'ultima. Voglio trovare la donna giusta e portarmela a casa! Sono sicuro al cento per cento che sarà cosi"

Sulla frequentazione di Sara con Davide Coelati Rama, Biagio ha commentato:

"Quando ho visto quella puntata, la prima cosa che ho pensato è ché se non siamo usciti io e Sara è stata colpa mia: lei era innamorata di me mentre non sono riuscito andare oltre. era quasi un'amicizia da parte mia. Posso solo dire che spero che Sara sia felice e che abbia trovato una persona bella, che può starle accanto. Mi auguro sia una cosa vera. Davide l'ho conosciuto pochissimo, pero mi sembra una persona onesta, arrivato nel programma con intenzioni serie che a volte non sono stata capite. Nel momento in cui Sara gli ha detto: vado via con o senza di te. Davide ha saputo dimostrare di essere davvero pronto a impegnarsi.

