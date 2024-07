Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi torna single: finita la relazione con Bernardo Vegni

Gossip TV

Beatriz D'Orsi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata single: finita la relazione con Bernardo Vegni.

Beatriz D'Orsi è tornata sinngle! L'ex corteggiatrice di Brando Ephrikian a Uomini e Donne ha rivelato che si è conclusa la sua relazione con Bernardo Vegni. I due avevano iniziato a frequentarsi negli scorsi mesi ed erano usciti allo scoperto di recente. Tuttavia, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha ammesso di essere single.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi torna single: è finita con Bernardo Vegni

Nelle scorse settimane, Beatriz D'Orsi era uscita allo scoperto con il nuovo innamorato, Bernardo Vegni, pubblicando con lui diverse stories sui social durante un weekend di relax insieme. Il pubblico di Uomini e Donne ha conosciuto Beatriz durante il trono di Brando Ephrikian, ma il tronista trevigiano ha infine scelto Raffaella Scuotto come sua compagna, spezzando il cuore di Beatriz.

Quest'ultima ha però raccontato che è stata felice di aver conosciuto ed essersi innamorata di Brando, dopo le esperienze negative in amore che ha vissuto, perché il tronista le ha fatto tornare la fiducia nell'amore e il desiderio di potersi innamorare davvero di qualcuni. Così, pochi mesi dopo la fine del programma, Beatriz ha svelato di aver conosciuto qualcuno e i due sono usciti allo scoperto pubblicando scatti e video dei momenti trascorsi insieme, compresi alcuni attimi di relax durante un weekend di vacanza.

Tuttavia, rispondendo alla domanda di una fan su Instagram che le chiedeva se fosse single o fidanzata, Beatriz ha risposto senza mezzi termini di essere single che al momento non c'è nessuna frequentazione in corso:

"Rispondo a tutti: sono single! E nessuna frequentazione al momento!"

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi torna single: il passo successivo è verso il trono?

Nonostante inizialmente Beatriz non avesse catturato le simpatie del pubblico, col tempo anche il suo modo di essere a tratti infantile l'ha fatta diventare una delle corteggiatrici preferite dai fan del dating show. E, dato che anche Maria De Filippi sembrava avere una certa simpatia per il suo carattere a volte difficile, sopratuttto, per le situazioni vissute, sul web si era rumoreggiato che essendo la non scelta di Brando, Beatriz sarebbe potuta diventare la prossima tronista.

La relazione con Bernardo Vegni aveva però infranto il sogno di molti spettatori del programma, che si erano però detti felici del cambiamento che avevano visto nella corteggiatrice, visibilmente più serena con il nuovo fidanzato.

Ora, però, che Beatriz è tornata single e che tra circa un mese verranno svelati i nomi dei nuovi tronisti e troniste, chissà che anche il suo nome non salti fuori. Dopotutto, l'ex corteggiatrice avrebbe tutte le carte in regola per sedere sul trono e sicuramente il suo percorso potrebbe riservare delle sorprese.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne