Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi sul programma nel 2021: "Programmi del genere offendono l'intelligenza"

La nuova corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi, nel 2021 scriveva un post contro il programma. Ecco cosa ha detto!

Il trono classico di Uomini e Donne di quest'anno era iniziato con non poche polemiche, a causa di una mancanza di dinamiche tra i tronisti e le rispettive corteggiatrici. Tuttavia, una di loro, Beatriz D'Orsi, sta facendo sempre più discutere di sé per il suo atteggiamento in puntata e anche, a quanto pare, per un post scritto contro il programma di Maria De Filippi nel 2021.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi contro il programma nel 2021: "Offende l'intelligenza"

L'italo-brasiliana era già finita al centro delle polemiche per aver condiviso la sua toccante storia durante la prima puntata in cui era stata presente: molti utenti sui social non avevano apprezzato che Beatriz si fosse aperta così e aveva ritenuto manipolatorio il suo racconto. La corteggiatrice inizialmente sembrava interessata solo a Brando, ma le sue parole e il suo aspetto delicato avevano attirato le attenzioni anche di Cristian. Il romano e il tronista trevigiano erano diventati così rivali per un breve periodo, corteggiando entrambi la ragazza. Tuttavia, Cristian aveva deciso di interrompere la conoscenza con Beatriz perché l'indecisione della corteggiatrice non lo convinceva del tutto, così la ragazza si era concentrata solo su Brando, con cui si era scambiata un appassionato bacio in esterna.

Nelle ultime puntate, Beatriz è finita di nuovo al centro delle polemiche per aver sparlato di Cristian con Virginia, una delle sue corteggiatrici, ma aveva ricevuto un'inaspettata sorpresa, quando Brando aveva ripreso come corteggiatrice Raffaella, andata via dallo studio dopo aver visto l'atteggiamento contradditorio del tronista con Beatriz e con lei. Ma, ora, spunta un nuovo dettagli che sta sollevando un polverone contro l'italo-brasiliana: nel 2021, infatti, Beatriz scriveva un post non molto lusinghiero verso Uomini e Donne. Il commento ha fatto il giro del web, diventando virale soprattutto su X: la corteggiatrice nel 2021 aveva scritto un commento, come riporta la pagina Instagram VeryInutilPeople, ricondividendo la notizia di un giornale che affermava che Uomini e Donne e Amici sarebbero stati sospesi per commemorare in una giornata particolare le numerose vittime del Covid-19.

Oltre a condividere questo articolo, Beatriz aveva deciso di aggiungere una sua nota personale su cosa pensava davvero dei programmi di Maria De Filippi:

"Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell'intelligenza. Poi, a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare"

