Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi si espone sui social: la dedica a Brando Ephikrian

Gossip TV

Una delle corteggiatrici del tronista di Uomini e Donne Brando Ephikrian, Beatriz D'Orsi, ha dedicato una romantica storia Instagram al ragazzo.

Oggi, 8 gennaio, su Canale5 ritornano in onda le vicende sentimentali dei protagonisti di Uomini e Donne: il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, è stato in pausa in queste festività di Natale e anche le registrazioni ripartiranno in questi giorni.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi e la dedica social per Brando

Oltre alla situazione di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, che saranno protagonisti della puntata di oggi, per il trono over, il pubblico aspetta trepidante anche la scelta di Cristian Forti e Brando Ephikrian. In particolare, quest'ultimo, nelle puntate andate in onda prima della pausa, aveva portato in esterna sia Raffaella Scuotto sia Beatriz D'Orsi e l'italo-brasiliana si era trovata in lacrime a causa di alcuni commenti di Tina Cipollari nei suoi confronti.

Beatriz aveva scritto per il tronista una lunga lettera, esponendosi e dichiarandogli i suoi sentimenti, ma questo non era bastato a salvarla dalle parole taglienti di Tina, che l'aveva accusata di essere falsa, né era bastato a convincere Brando, ancora incerto su di lei e sui suoi sentimenti per Raffaella. Gli screzi tra i due hanno portato il tronista a non tollerare tanto i capricci di Beatriz, la quale però è determinata a non lasciare il programma.

E in questi giorni ha pubblicato alcune storie su Instagram, dedicandole proprio al tronista, come svelato da Il Vicolo delle news. In una, Beatriz ha dedicato a Brando un estratto della canzone di Lucio Battisti E penso a te, mentre in una seconda storia su Ig, ha postato una foto di lei e del tronista, mentre ballano al centro studio, accludendo come didascalia:

"Mi manchi, stron*****"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne