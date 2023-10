Gossip TV

La corteggiatrice di Uomini e Donne Beatriz D'Orsi ha deciso di commentare le critiche il pubblico le rivolge sul web. Ecco cosa ha detto!

Il trono classico di Uomini e Donne di questa edizione sta regalando non pochi colpi di scena e personaggi che hanno già diviso il pubblico, come la corteggiatrice italo-brasiliana Beatriz D'Orsi. Scesa per corteggiare Brando Ephrikian, Beatriz ha frequentato brevemente anche Cristian, definito il suo prototipo di ragazzo, scatenando diverse polemiche per il suo atteggiamento. Scaricata dal tronista romano in centro studio, Beatriz ha poi rivolto tutte le attenzioni a Brando, tanto da scambiarsi con lui un appassionato bacio e attirandosi polemiche e critiche per l'accaduto. Ecco come ha risposto alle parole che le sono state rivolte.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi risponde alle critiche ricevute sul web

A seguito delle numerose critiche ricevute dopo la puntata andata in onda venerdì, in cui Brando ha mandato via Raffaella, la corteggiatrice napoletana che ha avuto da ridire sul suo comportamento, anche Beatriz è finita al centro delle polemiche per il suo modo di fare e ha deciso di rispondere su Instagram alle critiche ricevute. Prima ha pubblicato nelle stories la citazione di una canzone di Jovanotti:

"Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria"

Affiancata da un'altra citazione che ribadisce il concetto: "Alla felice colpa di essere quel che sono"

Nonostante si sia presentata in studio con una storia importante alle spalle e un carattere docile e dolce, Beatriz non ha conquistato le simpatie del pubblico, che la giudica troppo artefatta e ritiene che la sua apparenza sia alquanto ingannevole. Quando poi la corteggiatrice non ha saputo scegliere tra Cristian e Brando, l'antipatia del pubblico è aumentata e si sono aggiunte ipotesi che la ragazza facesse di tutto per essere al centro dell'attenzione. Ora che la sua conoscenza con il tronista trevigiano è giunta a un buon punto, non resta che capire come si evolveranno le cose nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne