Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi: "Quando sono tornata non sapevo che volesse corteggiarmi Daniele"

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi, si è raccontata a Lollo Magazine.

Beatriz D'Orsi, ex volto di Uomini e Donne, si è raccontata a Lollo Magazine parlando del suo percorso del dating show di Canale 5 alla corte di Brando Ephrikian che dopo sette mesi di trono ha scelto di uscire insieme con Raffaella Scuotto.

Uomini e Donne, parla Beatriz D'Orsi: "Con Brando ho avuto una piccola speranza fino all'ultimo"

La 25enne nata in Brasile è stata chiamata di recente anche dal tronista campano Daniele Paudice che aveva manifesto un certo interesse per l'ex corteggiatrice che tuttavia non è voluta restare.

Ecco cosa Beatriz ha dichiarato a Lorenzo Pugnaloni:

"Sto molto bene, a proposito del mio percorso a Uomini e Donne, diciamo che personalmente non pensavo ma mi sono anche scoperta ho capito anche di essere diciamo non troppo male perché sono una persona molta rigida. Sicuramente riguardandomi e avendo la possibilità di controllarmi sono stata anche meno esuberante di quello che sono. Diciamo che quello che viene visto da casa è diverso da quello che viene vissuto anche nel montaggio magari sono trascorse ore e si vedono tre minuti, io comprendo anche alcune reazione da parte del pubblico anche se magari a volte sono eccessive. Sono concentrata su me stessa ora, sette mesi sono stati sette mesi. Pesanti anche a livello di stress. "

"Faccio fatica a gestirmi sotto pressione, questo nel bene o nel male viene sempre fuori, sono trasparente. Io dall'ultima esterna che abbiamo passato insieme ero già più distaccata perché l'ho percepito più distante, anche se fino all'ultimo avevo la speranza.

L'ex corteggiatrice ha rivelato un momento in particolare in cui si è sentita presa in giro da Brando:

"C'è stato un momento in cui ti sei sentita presa in giro? Sì c'è stato l'inseguimento di tre ore nella casa, eravamo tornati da due settimane di assenza per le vacanze di Natale, era stata fatta una sorpresa con il panorama di Roma e mi ha chiesto se la sua preferenza fosse la stessa e poi torniamo in studio e ha risposto che non l''aveva in quel momento mi sono sentita presa in giro, anche per rispetto di Raffaella, infatti lì me ne sono andata. "

Parlando di Daniele Paudice, Beatriz ha dichiarato:

"Anche il mio ingresso è stato molto criticato perché sono entrata ridendo, in realità stavo ridendo con la produzione dietro. L'ho scoperto in studio perché in chiamata mi era stato detto di andare per salutarli.. io ho avuto un rapporto stretto con loro e mi era dispiaciuto di non averli salutati, quando sono stata ricontattata quindi mi ha fatto piacere ma non mi aspettavo nulla. Era troppo presto ero da un'altra parte, era passata una sola settimana. Non tornerei perché se ho detto di no, non cambio idea. Se ci fosse stato qualcuno di interessante sì, non ci vedo nulla di male. Non capisco perché io non possa farlo, magari anche io potrei trovare qualcuno."

L'ex corteggiatrice ha infine parlato del trono di Ida Platano:

"Pierpaolo e Mario? Il trono di Ida l'ho seguito in studio poi non l'ho più visto, sono due corteggiatori molto diversi, forse preferisco Pierpaolo come modo di corteggiare. Ida sembra molto propensa verso Mario da subito. Non so se i suoi comportamenti mi piacciono davvero."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.