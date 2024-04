Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi: "Non sarà facile dimenticare quello che c'è stato con Brando"

Gossip TV

A distanza di quasi un mese dalla scelta di Brando Ephrikian, parla Beatriz D’Orsi, la non scelta del tronista di Uomini e Donne.

È stata una scelta decisamente lunga e sofferta - quella di Brando Ephrikian - che alla fine, ascoltando attentamente il suo cuore, ha deciso di iniziare il nuovo capitolo della sua vita al fianco di Raffaella Scuotto. Per quanto fino all'ultimo è stato impossibile capire con chi avrebbe deciso di uscire dallo studio di Uomini e Donne l'ex tronista, in moltissimi infatti, erano quasi certi che la scelta sarebbe stata Beatriz D’Orsi. Ma così non è stato.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi: "Tina Cipollari? Le dico grazie, mi ha migliorato come persona"

Intervistata dal Magazine dedicato al programma, l'ex corteggiatrice ha dichiarato:

"Sto bene. Evidentemente io e Brando non eravamo affini, ciò non vuol dire che io sia sbagliata o lui sia sbagliato: è questione di incompatibilità. Penso che se mi fossi comportata in maniera differente Brando non avrebbe avuto realmente l'opportunità di conoscermi: non sarei stata me stessa se avessi, ad esempio, controllato le mie reazioni. Ho fatto sempre ciò che ho sentito in base alle situazioni o alle emozioni che provavo. Credo di aver rispettato me stessa e difeso le mie idee in ogni occasione"

"Non rimpiango nulla e mai, anche se potessi, tornerei indietro per comportarmi in maniera diversa. Tutto quello che è accaduto in studio in in studio in questi mesi da parte mia è stato frutto delle mie esperienze e del mio passato. In generale, trovo poco credibili le persone che dicono "tornassi indietro farei in altro modo": le reazioni e le azioni sono frutto di ciò che siamo"

Beatriz ha raccontato come ha trascorso la prima sera dopo la scelta:



"Sono arrivata a casa abbastanza tardi, ma per fortuna sono riuscita a vedere dei miei amici, che mi hanno portato hamburger e gelato, e a trascorrere del tempo con loro per svagarmi. È stata una serata abbastanza tranquilla. Nei giorni successivi alla scelta ho fatto mente locale, mi sono dedicata a un esame di auto-consapevolezza anche perché non credo ci sia molto da dire o confidare. Scegliere, soprattutto nel caso di Uomini e Donne, significa andare verso ciò che ti è più affine ed escludere ciò che non lo è"

L'ex corteggiatrice ha parlato anche di Tina Cipollari:

"Le dico grazie. A oggi ammetto che trovarmi di fronte una donna con il carattere forte come il mio (se non di più!) in realtà mi ha migliorata come persona. Ho sviluppato una grande pazienza che non sapevo di avere. In uno dei libri che sto leggendo c'è scritto che in realtà il nostro "nemico" è il nostro insegnante proprio perché aiuta a stimolare la virtù della pazienza e quindi a migliorare".

"Il momento che non dimenticherò mai insieme a Brando? Non uno ma tantissimi e io, per fortuna o purtroppo, ho una buona memoria. Non sarà facile dimenticare quello che c'è stato...."

