Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi nella bufera: spunta un altro post contro il programma

Beatriz D'Orsi continua a far discutere: è spuntato fuori un altro post contro Uomini e Donne, scritto dalla stessa corteggiatrice.

Non si placano le polemiche intorno alla corteggiatrice Beatriz D'Orsi: nonostante abbia cancellato un post da lei scritto contro il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, il web ne ha ritrovato un altro scritto dalla corteggiatrice contro la trasmissione a cui sta partecipando.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi ancora nella bufera: spunta un nuovo post contro il programma

La corteggiatrice era scesa in studio per Brando, ma poi aveva attirato, per la sua dolcezza e la sua storia complessa, anche Cristian, l'altro tronista del trono classico. Tuttavia, proprio quest'ultimo l'aveva scaricata al centro dello studio, dopo che l'indecisione di Beatriz su chi preferisse, in seguito ad alcune uscite, si era palesata con chiarezza. Stanco dei giochetti della corteggiatrice, Cristian aveva interrotto la conoscenza con lei, nonostante ancora non manchino scontri con Beatriz per il suo modo di fare.

Nel frattempo, oltre al pubblico presente in studio, anche sui social i fan del programma non sembrano per nulla felici della presenza di Beatriz nella trasmissione, soprattutto, in seguito al ritrovamento di un post, scritto da lei nel 2021, in cui - parafrasando - definiva il programma deleterio per l'intelligenza. Dopo che questa scoperta ha fatto il giro del web, Beatriz ha cancellato il post, ma il web non dimentica e ne è rispuntato un altro con un commento quasi uguale, risalente all'11 settembre 2020.

Nel post in questione, Beatriz ricondivide un articolo di giornale contenente uno studio su quanto programmi come Uomini e Donne e Grande Fratello possano essere deleteri per l'italiano medio che segue questo tipo di trasmissioni:

"In questo articolo viene spiegato in modo chiaro e preciso la beata ignoranza dell'italiano medio che segue personaggi e trasmissioni (come uomini e donne, grande fratello, ecc) che non sanno mettere insieme una frase composta da soggetto, predicato verbale e complemento oggetto. Dove l'ignoranza regna sovrana, chi detiene il potere ci sguazza alla grande!"

