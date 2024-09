Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi ha un nuovo amore: è un ex volto molto noto del programma!

Gossip TV

Beatriz D'Orsi, dopo il percorso come corteggiatrice a Uomini e Donne, avrebbe trovato un nuovo amore. Il ragazzo in questione sarebbe un ex volto molto noto del programma!

Nuovo amore per Beatriz D'Orsi: l'ex corteggiatrice di Brando Ephrikian, infatti, dopo il percorso a Uomini e Donne, avrebbe intrapreso un flirt con un altro ex volto del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Stando a una segnalazione, si tratterebbe dell'ex fidanzato di una famosa tronista.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi ha un nuovo amore? La segnalazione

Beatriz D'Orsi è stata tra le protagoniste della precedente edizione di Uomini e Donne: era scesa, infatti, a corteggiare Brando Ephrikian, che le ha preferito Raffaella Scuotto. Dopo una breve relazione, terminata questa estate, sembra però che l'ex corteggiatrice potrebbe aver trovato un nuovo amore.

L'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ha condiviso una segnalazione che le ha arrivata in direct in merito alla vita sentimentale dell'ex fiamma di Brando Ephrikian. Stando a ciò che ha diffuso su Instagram la gossippara, Beatriz D'Orsi avrebbe intrapreso una frequentazione con Federico Chimirri, ex fidanzato di Giulia Cavaglià, altra nota tronista del programma.

Tra Chimirri e Cavaglià la relazione si era chiusa in maniera piuttosto burrascosa, con accuse - poi smentite - di tradimenti reciproci e segnalazioni che sembravano lasciar intendere che fosse tutto costruito ad arte per scatenare hype. A distanza di un anno dalla fine della loro storia, sembra che Federico Chimirri abbia ritrovato la felicità accanto a Beatriz D'Orsi. I due sono stati beccati a cena insieme, come riporta la segnalazione inviata a Marzano:

"Ciao, ieri a Milano ho vistoBeatriz insieme a Chimirri a cena. Purtroppo non ho fatto le foto perché non ero sicura fosse lui. Ma guardando le storie di entrambi l’ho capito. Si vedeva che ci fosse qualcosa tra di loro."

Dalle rispettive stories su Instagram, inoltre, sembra che la segnalazione sia stata confermata, poiché le foto postate dai due ex protagonisti del dating show sembrano mostrare la stessa tavola apparecchiata per la cena.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi dopo il programma: l'ipotesi del trono

Dopo la fine del percorso di Brando, per Beatriz è iniziato un nuovo capitolo della sua vita: l'ex corteggiatrice ha ringraziato il tronista perché con il suo modo di fare le ha ricordato che esistono bravi ragazzi e che è possibile un amore sereno e non tossico. Da lì, Beatriz ha deciso di aprirsi all'amore e a distanza di pochi mesi è uscita allo scoperto con un nuovo amore, Bernardo Vegni.

La loro storia è però terminata durante l'estate, come ha svelato su Instagram, Beatriz e per lei, molti fan, hanno auspicato il trono. Già nel dating show, infatti, Maria De Filippi aveva mostrato particolare affetto e stima per la giovane corteggiatrice e in molti speravano di vederla sedere sulla poltrona rossa.

