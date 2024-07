Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi criticata per il suo aspetto fisico: l'amaro sfogo sui social

Gossip TV

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatriz D'Orsi è finita nel mirino degli haters, che l'hanno insultata per il suo aspetto fisico. Ecco cosa è successo!

Molto attiva sui social, Beatriz D'Orsi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata attaccata dai commenti velenosi di alcuni haters e si è lasciata andare a un amaro sfogo su Instagram. L'ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi è stata criticata per il suo aspetto fisico, ma ha deciso di non ignorare questi insulti e accusare di bodyshaming i soliti leoni da tastiera.

Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi vittima di bodyshaming: l'amaro sfogo

Sul suo account Instagram, l'ex corteggiatrice di Brando Ephrikian ha pubblicato alcuni scatti che hanno suscitato i commenti negativi di molti haters: la maggior parte riguardavano il suo aspetto fisico. Secondo diversi haters, infatti, Beatriz risultava eccessivamente magra e il modo in cui si mostrava sui social era considerato di pessimo esempio per le ragazzine.

Stufa dei commenti, Beatriz ha pubblicato un lungo sfogo in cui ha deciso di rispondere per le rime alle critiche che le sono state rivolte in questi giorni:

"Non pensavo di dover fare un video del genere, ma eccomi qua. Come sia possibile che dopo tanti anni di lotta al bodyshaming, di lotte per accettare la propria taglia, ancora ci siano certi commenti. Ciò che mi fa ribrezzo è che molte sono donne che potrebbero essere mia madre, mia nonna, che si permettono di dire delle cose sconsiderate sulla costituzione di una persona"

La corteggiatrice ha poi mostrato alcuni commenti che la accusavano di essere anoressica e ha chiesto in maniera ironica: "Ma secondo quali criteri dite una cosa del genere?". Ed è passata a spiegare che solo dottori e psicologi hanno il diritto di poter dare giudizi di questo tipo, ma tutto il resto è semplicemente bodyshaming.

Ironicamente, anche la sua ex rivale, Raffaella Scuotto, scelta di Brando, si è dovuta difendere da attacchi simili sui social e anche la corteggiatrice napoletana ha sottolineato come spesso i commenti più cattivi provenissero da donne che potevano avere l'età di sua madre.

Uomini e Donne, dopo Brando, Beatriz D'Orsi ha ritrovato l'amore

Beatriz è stata una delle corteggiatrici di Brando e quando quest'ultimo ha scelto Raffaella, D'Orsi ha ammesso che si era infranto un meraviglioso sogno. La corteggiatrice ha raccontato diverse volte nel corso del percorso nel programma condotto da Maria De Filippi di non aver vissuto storie d'amore positive, ma solo legami tossici che l'avevano privata della spensieratezza dei suoi anni. Con Brando, tuttavia, aveva ammesso Beatriz, aveva scoperto che l'amore poteva essere molto diverso e che qualunque fosse stata la scelta, lei sarebbe stata felice di aver conosciuto una persona così nella sua vita.

Tuttavia, a distanza di mesi, l'ex corteggiatrice ha ìtrovato un nuovo amore ma lontano dalle telecamere del dating show. Il ragazzo in questione appare con lei in una tenera foto che li ritrae abbracciati e molto uniti. Si chiama Bernardo Vegni ed è stato lui il primo a condividere lo scatto che ufficializza la sua storia con Beatriz, che ha poi ricondiviso la foto.

I due si mostrano spesso insieme nelle stories e sui social, ma non hanno mai avuto bisogno di grandi dichiarazioni per provare ai followers di quanto sia già molto profondo il loro legame.