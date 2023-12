Uomini e Donne, Beatriz continua a far discutere: il copione studiato a tavolino ha stancato tutti, anche Brando!

Gossip TV

Beatriz sembra voler incarnare a tutti i costi la corteggiatrice tipo, tra uscite di scena plateali e discussioni nello studio di Uomini e Donne, ma la bellezza non è tutto e il suo gioco inizia a stancare.

C’è un fenomeno che i fan di Uomini e Donne hanno notato ormai da anni, quello delle corteggiatrici del trono classico che arrivano in studio con un bel copione attentamente studiato, tentando di ricalcare i precedenti illustri che hanno portato alla nascita di influencer e notorietà nel mondo Vip, dimenticandosi di essere lì in cerca dell’amore. E quest’anno il copione peggiore è stato portato sul palco del dating show di Canale 5 da Beatriz, che è arrivata ad esaurire completamente anche le energie del tronista Brando.

Uomini e Donne, Beatriz al limite: il pubblico spara a zero contro la corteggiatrice

Da quando è diventato chiaro che Uomini e Donne può regalare, oltre ad una bella storia d’amore, anche un valido trampolini di lancio per diventare qualcuno nel mondo Vip e soprattutto in quello dei social, sembra che le corteggiatrici facciano a gara per questo scopo. Beatriz sembra aver seguito questo filone, forte della sua innegabile bellezza e presenza scenica, la corteggiatrice di Brando a tutto sembra essere interessata fuorché al tronista in carica. Lui, è evidente, ha perso la testa per lei e le sta permettendo un po’ tutto, ma nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri, 19 dicembre 2023, qualcosa si è rotto e Brando ha dato molta più importanza alla rivale Raffaella, che ha saputo parlare al suo cuore.

Ora, non siamo ipocriti, a chiunque vada di cercare l’amore in televisione probabilmente andrà anche di sponsorizzare creme e cremine su Instagram in futuro, ma quando questo fine è così palese come nel caso di Beatriz, la situazione diventa veramente assurda e poco digeribile al pubblico. Così, la corteggiatrice ha messo in scena il copione completo: occhi dolci e parole sentita, bacio passionale, poi puntate di piedi al centro dello studio e in esterna, discussioni furibonde con gli opinionisti - che dopo anni capiscono subito le intenzioni dei partecipanti al dating show di Canale 5 e non ne fanno mistero - e richiesta di aiuto a Maria De Filippi, che trovandosi davanti una ragazza giovanissima tenta di interpretarla.

Vero che la giova età può far commettere qualche errore di valutazione, creare incomprensioni o far emergere un temperamento decisamente poco costante, ma vero anche che qui sembra essere proprio tutto studiato a tavolino e sui social il pubblico si lamenta, sperando che Brando dia un bel due di picche a Beatriz e scelga Raffaella. Voi cosa ne pensate? Nel frattempo, Marcello e Jasna hanno lasciato lo studio insieme rivelando le prime impressioni come coppia ufficiale.

