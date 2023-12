Uomini e Donne, Marcello e Jasna insieme fuori dal programma: "Se non ci fossi tu, non saprei chi corteggiare" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, un'altra coppia lascia il programma: si tratta di Marcello e Jasna.

La nuova puntata di Uomini e Donne riprende dal trono classico, con il "pacco" che Cristian Forti ha ricevuto dalla corteggiatrice Virginia. Brando e Raffaella sono sempre più uniti, con grande fastidio di Beatriz. Al centro studio un'altra coppia lascia il programma: si tratta di Marcello e Jasna!

Uomini e Donne, Marcello e Jasna lasciano il programma insieme: "Dove riuscirò a proteggerti, lo farò"

Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5, svela che Virginia ha finto di presentarsi in esterna, ma poi gli ha fatto recapitare un "finto regalo di Natale", che conteneva un semplice bigliettino in cui la corteggiatrice gli diceva a chiare lettere che era rimasta delusa dal suo comportamento e che ora voleva fargli provare ciò che aveva provato lei quando il tronista aveva annullato l'esterna in più di un'occasione. In studio, tra Cristian e Virginia scoppia un'accesa lite: la corteggiatrice gongola perché finalmente anche il tronista prova ciò che ha provato lei, mentre Cristian le ricorda che quando lui ha evitato un'esterna, lui aveva sempre un motivo. Si intromette anche Valentina, che chiede al tronista se la tiene come ripiego nelle esterne. Il suo intervento spinge Virginia a dirigere la sua rabbia anche con la rivale e così iniziano a litigare tutti e tre, finché Cristian decide di chiudere la discussione e ballare con Valentina.

Ci si sposta al trono over dove si riaccende una furiosa discussione tra Federico e Tina Cipollari a causa dell'atteggiamento del corteggiatore, giudicato falso dall'opinionista. I due litigano rabbiosamente, con il corteggiatore che definisce "banalotta" e superficiale Cipollari. A interrompere tutto arriva la conduttrice che chiama al centro studio Brando. Dopo l'ultima esterna, in cui il tronista ha portato in esterna Raffaella, facendo inviperire Beatriz, il tronista ha chiesto alla corteggiatrice di andare in esterna con lui, al mare. Ma i due si sono urlati contro, rinfacciandosi errori del passato e, quando Brando si lascia cadere sui cuscini esasperato, Beatriz se ne va. In studio, De Filippi racconta l'epilogo di quella esterna: a quanto pare, Beatriz ha subito cercato di rimediare e rivedere il tronista e, mentre era nella macchina della redazione del programma e l'auto stava partendo, si è lanciata dalla macchina per salutare Brando. Nonostante tutto, i due iniziano a litigare furiosamente, tanto che quando arriva il momento di vedere l'esterna con Raffaella, Beatriz si lamenta di non volerla vedere.

L'esterna con Raffaella, in effetti, è molto dolce e i due ragazzi, davanti a un camino acceso si abbracciano e si baciano: Brando ammette che con lei si sente a casa e questo lo spaventa, ma è molto felice. In studio, la corteggiatrice è felice di questa evoluzione del loro rapporto, ma ne è anche terrorizzata, perché non riesce più a parlare solo di interesse e il fatto che Brando abbia organizzato un'esterna per Beatriz nonostante la corteggiatrice non sia affettuosa e sincera con lui. Raffaella ammette di essere triste perché in studio il tronista ha dichiarato che la loro esterna gli era piaciuta perché veniva da quella tremenda con Beatriz. Ma il corteggiatore nega che sia solo questo e Maria interviene per chiedergli se lui abbia un effettivo interesse per la corteggiatrice. Il tronista ammette che lui è preso da lei e che ha vissuto un momento bellissimo in esterna con lei, non si aspettava di stare così bene. Alla fine i due ballano insieme, mentre Beatriz si allontana ancora una volta.

Dopo un'ulteriore discussione, si passa al trono over: Marcello e Jasna sono al centro studio, con la conduttrice che rivela che i due hanno continuato a frequentarsi dopo l'ultima litigata mostrata in puntata e che c'è una dama che vuole conoscere Marcello. Il cavaliere dice che non vuole conoscerla e poi dichiara che a lui Jasna piace e che vuole lasciare il programma con lei, anche perché se non ci fosse lei non vorrebbe corteggiare nessuno. Purtroppo, l'atmosfera romantica e zuccherosa viene meno quando Maria chiede a Federico se uscirà con Aurora Tropea questa sera: quando il corteggiatore risponde che vuole evitare un'uscita serale per qualcosa di più soft, Tina e Barbara si scagliano contro di lui con astio.

