Uomini e Donne, Beatrice Valli prossima al parto subisce l'attacco degli haters

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Beatrice Valli è oramai prossima a partorire la sua quarta figlia, ma a quanto pare anche in questo caso gli haters non si fermano. Ecco cosa è successo.

Beatrice Valli, ex corteggiatrice del trono classico di Marco Fantini, conosciuto a Uomini e Donne, è in dolce attesa della sua quarta figlia: la data del parto è prevista per i prossimi giorni e l'influencer non sta nella pelle. Lei e Fantini accoglieranno una nuova bimba e non vedono l'ora di veder crescere la loro famiglia. Purtroppo, però, l'influencer è stata bersagliata da alcuni commenti negativi da parte degli haters.

Uomini e Donne, Beatrice Valli nel mirino degli haters

L'influencer ha scelto di assentarsi dai social, per potersi dedicare completamente ai preparativi per la nascita della sua bambina: una decisione che ha scatenato il malcontento degli haters e provocato diversi commenti. La quarta gravidanza di Valli è stata particolarmente difficile, tanto che la donna è stata a riposo negli ultimi mesi e ha dovuto fare diversi esami per scoprire se ci fossero problemi. Infatti, l'influencer è stata soggetta a capogiri e labirintite e dato che non poteva assumere farmaci, è stata costretta a riposarsi.

La sua decisione di abbandonare momentaneamente i social per dedicarsi alla bambina ha provocato diversi commenti negativi: "Sei un lamento continuo...tranne quando 'lavori'" oppure 'da un mese che spera di partorire, partorire con un mese di anticipo comporta rischi, ma poi lamentarsi per stare sul divano a ridere, mentre altri devono lavorare fino al nono mese'. Ecco alcuni dei commenti degli haters, a cui Valli ha deciso di rispondere con una lunghissima storia su Instagram:

"Non vogluo scusarmi dell'assenza, perché penso che chi possa capire, capisce, sono momento in cui le persone hanno bisogno di stare tre sé e sé e riposare un po' e capire cosa sta accadendo. Voglio che rispettiate questo momento e credo che le scuse non ci debbano essere"

L'influencer si è poi rivolta a chi l'ha duramente criticata, affermando di volersi solo godere tranquillamente gli ultimi giorni, anche se impegnativi:

"Non sarà un parto programmato, vediamo se ci sono le condizioni per dover indurre un parto...In questo momento non ho fretta, credo che ci sia il momento giusto per ogni cosa."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne