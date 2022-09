Uomini e Donne, Beatrice Valli pronta per il Festival di Venezia: "Non capisco tutta questa cattiveria nei nostri confronti"

Gossip TV

Il duro sfogo di Beatrice Valli contro chi la critica per la sua partecipazione al Festival di Venezia.

Beatrice Valli è tra le influencer che parteciperanno alla 79esima edizione del Festival di Venezia. Partecipazione che ha fatto storcere il naso a molti e che ha portato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne a intervenire sui social per difendersi dalle critiche e insulti.

Beatrice Valli sbotta sui social e replica alle critiche

Beatrice Valli è pronta per sfilare sul red carpet del Festival di Venezia. Memore degli anni passati, la bella influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne si aspetta la solita dose di critiche e, proprio per questo motivo, ha deciso di intervenire sui social e fare una premessa per evitare messaggi inopportuni:

Si parte per Venezia...volevo fare una piccola premessa. So già che domani inizieranno a scrivermi le solite persone che ormai conosco e che mi scrivono, mi insultano. Persone che non hanno una vita felice quindi purtroppo devono criticare. [...] Che poi questa gente… a volte non dovreste nemmeno permettervi di dire e usare certe parole e certi termini. Ognuno di noi ha un nome e va rispettato, come noi rispettiamo voi. Non ho mai mancato di rispetto a qualcuno o a qualcosa. Anzi credo di essere sempre stata abbastanza chiara con voi, con chi mi segue e sempre abbastanza onesta, senza mai nascondermi dietro nulla, facendomi vedere per quella che sono. E sfido qualsiasi persona se un domani dovesse essere invitata al Festival del Cinema, un evento così importante a dire di no. Quindi non capisco tutta questa cattiveria nei confronti di chi effettivamente come noi non fa nulla di male.

Per me è un momento anche lavorativo. Per me si tratta di lavoro - ha spiegato la Valli - Che poi io non faccia l’attrice questo è chiaro e lo sanno tutti. Però come sapete negli ultimi anni il mondo è anche cambiato. Non ci vanno solo le attrici, gli attori o i registi. Speriamo che dopo questa premessa che io ho fatto domani non troverò sotto ai miei post o ai miei video offese di questo genere. Spero lo abbiate capito, anche perché in alcune foto, in alcuni discorsi, nelle ultime settimane non siete stati molto gentili con me. C’è tanta gente purtroppo cattiva che giudica senza sapere anche ignorantemente. Dietro a tutto questo che vedete, noi ci facciamo vedere come persone normali, umane. Però volte ci si permette di dire troppo di una vita che effettivamente non conoscete. Non traspare tutto quello che siamo. Mi piacerebbe invece farvi capire quello che sono, quello che siamo.

