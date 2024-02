Uomini e Donne, Barbara De Santi stanca del comportamento di Ernesto Russo: "Ha il suo harem qui" [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Barbara ed Ernesto sono ancora protagonisti di una discussione, ma la dama è stanca del suo comportamento.

Oggi, a Uomini e Donne si parte dal trono over con un confronto tra Gemma Galgani e Giancarlo. Barbara ed Ernesto monopolizzano la puntata: la dama vuole allontanarsi e il cavaliere non sembra interessato a fermarla...Tiziana si ritrova a rispondere alle accuse di Tina sul suo desiderio di cercare un uomo facoltoso da cui farsi mantenere...

Uomini e Donne, Barbara stanca di Ernesto: "Ha il suo harem qui nel programma" [VIDEO]

A sorpresa, Giancarlo ha chiesto alla dama torinese un confronto, dopo aver chiuso la conoscenza nella scorsa settimana. La richiesta del cavaliere scatena i commenti al vetriolo di Tina Cipollari, che trova ridicolo che Giancarlo chieda un confronto alla dama ora che Gemma non vuole più saperne nulla di lui. Al centro studio, il cavaliere rinfaccia alla dama alcuni comportamenti che non ha trovato piacevoli durante la loro conoscenza, ma Gemma gli dice di non arrampicarsi sugli specchi e afferma anche di non essere interessata a Giancarlo, viste anche le offese che le ha rivolto durante l'ultima esterna tra loro. La dama si alza e chiede di sedersi, perché non ha alcun motivo per tenere bloccata la trasmissione su questo punto.

Si passa a Barbara De Santi, che sta conoscendo Ernesto Russo: il cavaliere ha anche accettato il corteggiamento di Jasminca, provocando il fastidio della dama. In un video del post-puntata, Barbara ed Ernesto si sono confrontati sull'eventualità di vedersi e il cavaliere è sembrato propenso a uscire con lei per trascorrere del tempo insieme. Tuttavia, a sorpresa, Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5, afferma che il cavaliere è uscito con Jasminca. La corteggiatrice ammette di essersi trovata molto bene con il cavaliere, che hanno parlato tanto e hanno molto in comune. Ernesto afferma che è vero che sono stati molto bene, ma poi si rivolge a Barbara e le dice che non vuole avere l'ansia perché non le risponde ai messaggi, perché altrimenti non sarebbe un piacere per lui. Il cavaliere ammette anche di non avere una preferenza per una delle due dame e accetta poi di conoscere una terza donna Simona, venuta a incontrarlo. Barbara ammette di essere stanca di questa situazione e che non capisce come lui la voglia conoscere, dato che non si vedono mai. Alla fine, però, Ernesto decide di non conoscere Simona.

Dopo il ballo, Barbara decide di non frequentare più Ernesto, perché per quanto lei abbia un forte interesse, è anche consapevole di farsi del male e non vuole continuare. Anche Gianni dice di essere d'accordo con la dama e intervengono anche Gemma e Aurora Tropea a difendere la dama, perché Ernesto continua a parlare di essere uno spirito libero, ma dalle sue parole sembra che non sia interessato a impegnarsi. Le dame accusano il cavaliere di voler fare il tronista e Barbara ammette che sa che a lui piace corteggiare tante donne, ma, come sottolinea Gianni, quando la dama ha deciso di tirarsi indietro, il cavaliere non ha cercato di fermarla. Ernesto ammette che sta cercando di non affrettare le cose e che è ancora in una fase di conoscenza. I due, è evidente, viaggiano su due lunghezze d'onda diverse e la dama ribadisce di non voler proseguire, ma di volersi fermare.

Ancora trono over al centro studio, con Adiano e Luna: il cavaliere era uscito con Serena nella scorsa settimana, ma aveva chiuso con lei dopo un calo di interesse. Adriano ammette che tra lui e Luna le cose sono molto diverse e che è molto preso, così come anche la dama ammette di essere contenta di conoscerlo. Maria chiede a Serena se ha qualcosa da dire e la dama prima dice che non vuole intervenire, poi però prende il microfono e tra lei e il cavaliere volano stracci. Alla fine, Adriano e Luna accettano di continuare a uscire, anche se la coppia sembra molto silenziosa e poco propensa a raccontarsi.

Dopo un ballo, Maria nota che Barbara è su tutte le furie: la dama afferma che Ernesto era andato da lei per parlare, ma poi ha iniziato a salutare Cristina e Asmaa ignorandola del tutto. La dama gli dice che non vuole far parte del suo harem personale e che se non ha intenzione di parlare con lei, allora, non doveva andare da lei. Ernesto cerca di rigirare la questione a modo suo, dicendo che se fosse la sua fidanzata a lui non piacerebbe questo comportamento, perché lui stava solo salutando due amiche. La discussione tra i due si accende e interviene anche Jasminca, che dà ragione al cavaliere, indisponendo ancora di più Barbara. Il cavaliere prova a chiedere, in maniera, provocatoria che cosa intendono per amore liber, ma Gianni lo interrompe e gli ricorda che lui ha tutto il diritto di corteggiare tante donne, ma deve anche accettare che Barbara si possa essere invaghita di lui e provare gelosia o fastidio al vederlo con altre donne. Tina attacca Barbara, perché tra loro non c'è una relazione, né un'esclusività, ma la dama ammette che per ciò che c'è stato tra di loro lei si aspetta almeno maggiore rispetto in più.

Al centro studio si siedono Angelo e Tiziana: la dama continua a non convincere gli opinionisti, che ritengono che sia molto pesante e che cerchi solo un uomo facoltoso. Il cavaliere ammette che tra lui e Tiziana procede bene, anche se poi la dama fa scendere un corteggiatore, Raffaele, giunto per conoscerla. Alla fine, però, la dama decide di non tenerlo, ma Gianni e Tina ironizzano su questa scelta, affermando che alla dama piacciono giovani e avvenenti. Inizia una discussione tra Tina e Tiziana.

