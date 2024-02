Uomini e Donne, Barbara De Santi li fa scappare tutti: dramma per la dama del Trono Over

Gossip TV

Barbara De Santi si dispera per Ernesto, non vuole uomini con la barba, non riesce a portare avanti frequentazioni e il pubblico si chiede: non sarà colpa proprio della dama del Trono Over di Uomini e Donne?

Il percorso di Barbara De Santi a Uomini e Donne è un clamoroso disastro. La dama del Trono Over, sebbene spalleggiata dal pubblico che apprezza la sua schiettezza e la sua voglia di mettersi in gioco, non riesce proprio a legare con nessun cavaliere e anche con Ernesto, che sembrava piacerle parecchio, il rapporto si è chiuso in dramma. Colpa del destino o Barbara ci sta mettendo il suo zampino?

Uomini e Donne, Barbara De Santi non trova pace

Dopo anni d’assenza e un amore vissuto lontano dalle telecamere che l’ha segnata, Barbara De Santi è tornata nello studio di Uomini e Donne in cerca di un nuovo compagno di vita. La dama ha da sempre mostrato di possedere un carattere piuttosto fumanti che, se da un lato l’ha fatta apprezzare dal pubblico per la sua tenacia e schiettezza, dall’altra sembra terrorizzare gli uomini. Niente barba, possibilmente stili di vita simili, occhio alla differenza d’età, non è gradito il contatto fisico, insomma Barbara ha messo una serie di paletti importanti ai cavalieri che hanno tentato di frequentarla e tutte le sue liaison si sono concluse in modo negativo fino ad ora.

Certo, se da una parte è vero che i cavalieri sembrano essere poco interessati ad impegnarsi, dall’altro è altresì vero che il carattere forte e bacchettone della De Santi li fa scappare a gambe levate. E così, anche nella conoscenza con l’affascinante e selvaggio Ernesto, Barbara ha preso un bel due di picche scoppiando a piangere al centro dello studio di Uomini e Donne, con tanto di rimprovero da parte di Maria De Filippi. La dama sembrava sinceramente interessata al cavaliere, ex corteggiatore di Ida Platano rimasto poi nel parterre del trono over, ma lui trova Jessica più attraente e non vuole sentire ragioni.

Possibile che il modo di porsi di Barbara, che pure è una bellissima ed elegante donna, offuschi la sua capacità di essere deduttiva a favore della sensazione dei cavalieri di essere passati al setaccio da lei e dalle sue aspettative? Il pubblico, affezionato alla dama, si augura che la situazione cambi presto ma certo è che anche lei dovrebbe allentare un po’ la presa e mettersi in gioco con maggiore serenità.

