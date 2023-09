Uomini e Donne, Barbara De Santi al centro studio: "Se Claudia sputa sentenze, io rispondo"

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, protagonisti Barbara De Santi, Alessio e Claudia. Vediamo insieme cosa è successo!

Oggi a Uomini e Donne, si riprende da dove si era interrotta l'ultima puntata: con il confronto tra Gemma Galgani e Silvio, a cui è seguito un aggiornamento sulla storia del cavaliere con una nuova dama, Donatella. Del trono over scopriamo l'esterna tra Manuela e i due corteggiatori, Michele e Carlo. Ancora spazio per il trono over con Alessio, Barbara De Santi e Claudia.

Uomini e Donne, Silvio e l'esterna con Donatella: Gemma è già un lontano ricordo

L'acceso scontro tra Gemma Galgani e Silvio prosegue anche nella puntata andata in onda oggi, lunedì 25 settembre, su Canale5. Prima che però la discussione degeneri ancora una volta, Maria De Filippi aggiorna il pubblico sugli sviluppi della storia tra Silvio e Donatella, una delle nuove dame del parterre. Il video della loro esterna mostra la complicità tra i due protagonisti del trono over, che scherzano e si lasciano andare a un lungo bacio a stampo. In studio, Donatella rivela di essere vedova da un anno e mezzo e che si è voluta dare una chance partecipando al programma ed è felice di essere uscita con Silvio, perché si è sentita molto a suo agio con il cavaliere e di voler proseguire la conoscenza solo con lui. Anche il cavaliere sembra molto entusiasta della nuova conoscenza, con cui ha subito instaurato un certo legame, anche dal punto di vista fisico: la dama gli è sembrata molto accogliente, anche negli abbracci che si sono scambiati e che le emozioni provate era da tanto che non le sentiva. Silvio rivela che vuole proseguire la sua conoscenza solo con Donatella e che vuole scoprire dove li porterà questa nuova storia che stanno vivendo.

Spazio al trono classico con i tre tronisti: Manuela, Cristian e Brando. La prima esterna mostrata è quella di Manuela e Michele: il corteggiatore napoletano ha preparato una sorpresa per la tronista, facendole trovare un fondale di Capri sulla spiaggia, accogliendola così per la loro uscita. I due si confrontano e la tronista svela che non riesce a fidarsi del corteggiatore, perché lo trova un po' troppo showman e ha timore che possa essere interessato ad avere successo con il programma. Anche in studio, Manuela sottolinea che il suo atteggiamento troppo scherzoso le dà da pensare e che possa essere qui solo per le telecamere. Il corteggiatore ammette che anche se è a suo agio, non è qui per la visibilità e che se ci fosse stata un'altra tronista al posto di Manuela avrebbe rifiutato di partecipare al programma. La tronista svela di aver scartato tutti i corteggiatori scesi per lei, eccetto Michele, Carlo - altro con cui è uscita - e di aver accettato altri due ragazzi dai video di presentazione.

Uomini e Donne, Barbara De Santi al centro studio: "Già da casa avevo notato Alessio e ora..."

La conduttrice mostra l'esterna tra Manuela e Carlo: inizialmente, i due ragazzi sembrano molto sulle loro, ma scoprono di avere molte cose in comune: sono riservati, tendono a fidarsi di poche persone e hanno una cerchia ristretta di amici. La tronista ammette di essersi ricreduta su di lui e che lo trova molto carino. In studio, Michele ammette di non sentirsi minacciato perché ha ancora molto da mostrare alla tronista e anche Manuela ammette che vuole conoscere altri lati del suo carattere, non solo quello scherzoso.

Si torna al trono over con Alessio, Barbara De Santi e Claudia: durante un momento della scorsa puntata, il cavaliere e la De Santi scherzano e flirtano, tanto che alla fine si vedono per un appuntamento. In studio, Claudia ammette che non pensa che lui e la dama siano compatibili e che li vede solo come amici, anche se non per la differenza di età tra i due. Nella questione si intromette anche Aurora che l'anno scorso era stata scartata dal cavaliere proprio per la questione dell'età. Secondo la dama, è insolito che nel giro di poco tempo abbia cambiato idea sul frequentare donne più grandi, visto il suo desiderio di crearsi una famiglia. Anche Emanuela, altra nuova dama, rivela che Alessio l'ha ghostata, provocando la reazione piccata del cavaliere. Alessio le risponde ricordandole che per più di una volta ha ignorato i suoi saluti e i suoi tentativi di parlare in studio e, quindi, ha deciso di lasciar perdere. Barbara ammette di essere interessata e di aver già pensato l'anno scorso di chiamare per scendere per corteggiarlo, ma vista la differenza d'età ha preferito non esporsi. Tuttavia, essendo tornata in trasmissione e avendo colto l'occasione, ha pensato di provare a parlare con il cavaliere e vedere se ci fosse un'intesa. All'altra dama, Barbara chiede se sta uscendo anche con altri cavalieri e dato che Marco e Alessio sono diversi allora non capisce perché ad Alessio debba piacere lo stesso tipo di donna. Alla fine il cavaliere decide di proseguire la conoscenza con entrambe le dame e di ballare con Barbara.

