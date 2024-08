Uomini e Donne, Aurora Tropea svela: "Sui social molti mi contattano, ma non mi piacciono le conoscenze virtuali"

Gossip TV

La dama del trono over di Uomini e Donne si è raccontata al magazine ufficiale della trasmissione. Ecco cosa ha detto!

Aurora Tropea è una delle protagoniste del parterre di dame del trono over di Uomini e Donne. Intervistata dalla rivista ufficiale della trasmissione di Canale5 condotta da Maria De Filippi, la dama ha rivelato di ricevere molte avanches sui social, ma di essere poco incline a conoscere un uomo in maniera virtuale.

Uomini e Donne, Aurora Tropea rivela: "Gli uomini mi scrivono sui social, ma non mi piace conoscerli così..."

Aurora Tropea è ritornata nel parterre femminile di Uomini e Donne dopo diversi anni di assenza e il suo ritorno è stato segnato sopratuttto da un'accesa rivalità con altre dame della trasmissione di Canale5, come Cristina Tenuta, Barbara De Santis e Gemma Galgani, ma anche con l'opinionista Gianni Sperti, con cui si è spesso scontrata.

La dama ha intrapreso nel programma alcune frequentazioni, ma tutte si sono concluse nel giro di poche uscite, tanto che spesso la stessa padrona di casa è apparsa perplessa dalla sua presenza negli studi Elios. Tuttavia, Aurora ha raccontato alla rivista ufficiale del programma di essere single e in cerca del vero amore.

Aurora ha rivelato che sui social è solita ricevere molte avanches da fan e dagli uomini, ma di essere una donna vecchio stile e che preferirebbe conoscere qualcuno dal vivo. Anche perché sui social, spesso, le persone non sono chi dicono di essere. Ha, così, svelato:

"Ho avuto qualche approccio, molti sui social, ma non mi piace conoscere la gente virtualmente, qualcuno sul lavoro ma era una persona che correva un attimino troppo e mi ha parlato subito di relazione senza neanche usicre insieme, e un altro ancora con cui ho bevuto una cosa e gli ho fatto da psicologa per tutta la sera"

Uomini e Donne, Aurora Tropea confessa: "Faccio l'amicona per nascondere la timidezza, ma..."

In trasmissione, ad Aurora è sempre stata rivolta l'accusa di non essere davvero lì per trovare l'amore, ma solo per visibilità. Inoltre, spesso, la dama è stata criticata per il modo in cui portava avanti le frequentazioni. Agli inizi della passata edizione aveva iniziato a uscire con Marco, un cavaliere che è stato poi invitato da Maria De Filippi ad abbandonare la trasmissione. Con Marco si era instaurata più un'amicizia che una vera e propria relazione, ma i due avevano portato avanti la conoscenza per diverse settimane, fino a che non erano stati invitati a rivelare come stavano le cose tra loro.

Anche con altri cavalieri Aurora finiva col diventare più un'amica o una sorella che una possibile compagna e questo suo comportamento da "amicona" le ha attirato le critiche degli opinionisti, convinti che il suo obiettivo non fosse trovare l'amore. A proposito di qusta sua abitudine a presentarsi come amica con gli uomini, la dama ha ammesso:

"Mi pongo subito da amicona per nascondere la timidezza e tendo a essere troppo chioccia. Ci sto lavorando, però se dall'altra parte c'è la persona giusta ti accetta per come sei"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne