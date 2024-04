Gossip TV

La dama di Uomini e Donne Aurora Tropea si è raccontata al magazine ufficiale del programma! Ecco cosa ha dichiarato!

Al magazine ufficiale di Uomini e Donne si è raccontata anche Aurora Tropea, discussa dama del trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Famosa per i suoi scontri con Gianni Sperti, la dama ha raccontato in un'intervista del suo amore per i suoi sei animali e della sua vita sentimentale.

Uomini e Donne, Aurora Tropea: "Non sono come le altre, non mi innamoro facilmente"

Aurora Tropea ha fatto ritorno a Uomini e Donne già nella precedente edizione, durante la quale ha collezionato diverse liti con Gianni Sperti. Con l'opinionista, infatti, ci sono vecchie ruggini che impediscono loro di avere un rapporto che non vada oltre il civile, anche se in più occasioni si è rischiato che gli sconti degenerassero. Durante una delle prime registrazioni, Aurora si è presentata al centro studio con un kg di zucchero da donare all'opinionista, in moda da addolcirne i modi verso di lei. Dalla discussione che ne era nata per questo gesto provocatorio, Aurora aveva insultato Sperti definendolo "uno scimmione" e procurandosi il biasimo dell'intero studio.

Nel programma ha frequentato, in questi mesi, alcuni cavalieri ma con nessuno la conoscenza è proseguita oltre qualche appuntamento. Ha fatto discutere in particolare, la relazione con Marco, con cui fu protagonista di una lacrimevole scenetta al centro studio per chiudere la storia. Il cavaliere è stato poi allontanato da Maria De Filippi, a causa di alcuni comportamenti ambigui. Aurora ha frequentato anche altri due/tre cavalieri, ma dopo poche uscite il copione si ripeteva sempre uguale e tutti dichiaravano di vederla solo come un'amica.

In merito alla sua situazione sentimentale, al magazine del dating show, Aurora Tropea ha dichiarato:

"Capita [che mi senta sola], ma non ho l'urgenza di trovare un uomo e non sono facile all'innamoramento, a differenza di altre. Sto molto bene con me stessa, anche da sola. [...]So stare bene anche da sola, ma mi piacerebbe avere al mio fianco un compagno"

Aurora è stata anche protagonista di accesi scontri con Cristina Tenuta, quando quest'ultima e Alessandro Vicinanza discutevano a proposito dell'antipatia di Tenuta per gli animali. Tropea, infatti, non ha mai nascosto di avere un grande amore per gli animali e convive con ben sei di loro, che sono la priorità per lei. La dama è stata anche molto criticata per il suo aspetto fisico, in particolare, non è sfuggito ai più quanto anche gli stessi opinionisti la prendano in giro per le sue acconciature, a volte stravaganti. Su questo punto, al magazine, anche Aurora ha confessato di soffrire il rappporto con lo specchio:

"Sono sempre stata alla ricerca di una perfezione impossibile da ottenere: volevo il seno più grosso, in alcuni momenti avrei voluto essere più magra, in altri più in carne. Questo non vedermi mai bene mi ha purtroppo portata da ragazza ad avere distubri alimentari. Ora quelli per fortuna non ci sono più, ma la lotta con lo specchio non è ancora finita. Per fortuna, nonostante tutto, ho una grande autostima: mi piaccio molto di testa e questo mi salva sempre"

