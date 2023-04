Uomini e Donne, Aurora Tropea nel mirino di un'ex dama: "Pessima, è tornata solo per..."

Gossip TV

Valentina Autiero commenta il ritorno di Aurora Tropea a Uomini e Donne e i continui scontri tra Roberta Di Padua e la tronista Nicole.

Valentina Autiero è tornata a commentare le dinamiche del parterre over di Uomini e Donne. In un’intervista rilasciata a Lollo Magazine, l'ex dama ha criticato duramente il comportamento di Aurora Tropea e commentato gli accesi scontri avvenuti in studio tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli.

Valentina Autiero contro Aurora Tropea

Il comportamento assunto da Aurora Tropea a Uomini e Donne, che ha accusato Armando Incarnato di avere un manager, ha provocato la dura reazione di un'ex famosa protagonista del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Valentina Autiero che, intervistata da Lollo Magazine, ha attaccato duramente la dama:

Di Aurora penso che sia una donna pessima, finta e da quel poco che ho visto non è cambiata affatto. È ritornata solo per spargere cattiverie e non certo per fare un percorso per se stessa e per trovare qualcuno. Credo che farebbe di tutto per distruggere persone che sono lì, anche mentire.

La Autiero ha colto l'occasione anche per dire la sua sul percorso a Uomini e Donne di Roberta Di Padua che, nelle ultime settimane, si è resa protagonista di accese liti in studio con la tronista Nicole Santinelli:

Io non sono d’accordo. Se fossi in Roberta non li farei. Non ne vale la pena. Sono solo cose distruttive e non costruttive. In più fanno vedere un lato di lei che va a sfavore.

