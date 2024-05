Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Ad oggi non trovo la mia serenità, provo ancora dei sentimenti"

Gossip TV

L'ex corteggiatore di Ida Platano, Mario Cusitore, ha rotto il silenzio e ha confessato di provare ancora un sentimento per l'ex dama del trono over di Uomini e Donne.

L'ex corteggiatore di Ida Platano, Mario Cusitore ha rotto il silenzio e ha confessato di provare ancora un sentimento per l'ex dama del trono over di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Mario Cusitore: "Il mio percorso è finito nel peggiore dei modi"

Il trono della Platano, come è ormai noto, si è concluso senza che la tronista scegliesse nessuno dopo aver eliminato Mario e dopo la decisione di Pierpaolo Siano di lasciare il programma dopo essere rimasto deluso dai comportamenti dell'hair stylist bresciana. La prossima settimana andrà in onda l'addio definitivo di Ida che in lacrime saluterà il pubblico chiudendo il suo percorso forse nel peggiore dei modi. La Platano si è sentita presa in giro da Cusitore infatti, soprattutto con l'ultima segnalazione riferita al corteggiatore campano che si è scoperta fosse assolutamente veritiera. Mario ha ammesso di essere stato in un B&B con un'ex dama di Vicinanza, Melissa, anche se ha assicurato più volte che tra loro non è mai successo nulla. Ida non ha creduto alle parole di Mario ed è rimasta decisa sulla sua scelta anche dopo che lo speaker campano ha deciso di andare a casa sua per poter chiarire.

Oggi, Cusitore, ha pubblicato una Ig Stories sul suo profilo Instagram affermando di provare ancora dei sentimenti per Ida.

"Ho deciso anche se molto combattuto, a scrivere queste righe. In primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia. Maria De Filippi, donna, unica e speciale. Tutte quelle persone che mi hanno sopportato e supportato. E anche chi non l'ha fatto. Il percorso a Uomini e Donne, mio malgrado, è finito nel peggiore dei modi. Ed io non riesco ad oggi a ritrovare la mia serenità. Sono stato leggere e ingenuo. Ma mai cattivo o opportunista. Questo assolutamente non mi appartiene. Una persona può piacere o no, ci sta. Ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato e non nascondo provo tutt'ora, mi tocca profondamente. Vi chiedo di rispettare il mio momento. Grazie vi abbraccio, Mario."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.