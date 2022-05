Uomini e Donne, Aurora Colombo ha un altro: pioggia di critiche per l’ex Corteggiatrice di Luca Salatino

Gossip TV

Dopo aver lasciato Luca Salatino e Uomini e Donne, Aurora Colombo ammette di aver intrapreso una nuova relazione e scoppia la bufera.

Luca Salatino è rimasto folgorato da Aurora Colombo e ha fatto di tutto per conoscerla meglio, portandola in esterna anche a discapito di Lilli e Soraia, con le quali sembrava essere pronto ad avvicinarsi alla scelta. Dopo aver lasciato Uomini e Donne, piantando in asso il tronista, Aurora conferma di avere una nuova frequentazione e piovono critiche amare sull’ex corteggiatrice, accusata di aver preso in giro Luca.

Uomini e Donne, polemica per le ultime dichiarazioni di Aurora Colombo

Il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne sta facendo discutere, soprattutto dopo l’addio di Aurora Colombo che per la maggior parte dei telespettatori sarebbe stata senza dubbio la scelta del tronista romano. Luca si trova con Soraia e Lilli, le prime corteggiatrici che l’hanno colpito, ma nessuno crede che la persona che ha fatto perdere la testa al protagonista del Trono Classico sia tra loro due. È Aurora, infatti, a ricoprire ancora il ruolo e tutti si chiedono se la scelta di Luca non sarà un mero ripiego. Mentre il romano perde tempo prima della scelta, spifferata da un’ex tronista, Colombo è tornata attiva sui social e ha spiegato più volte perché ha deciso di lasciare il percorso.

La corteggiatrice ha ammesso che, avendo capito di non essere presa da Luca, ha preferito interrompere la conoscenza per non alimentare in lui false speranze. Nelle ultime ore, poi, Aurora ha confermato su Instagram di aver intrapreso una nuova conoscenza con un uomo misterioso, suscitando scalpore tra i fan del dating show di Canale5, che l’hanno immediatamente accusata di aver giocato con Salatino.

“Se non ti ricordi io me ne sono andata dal programma proprio perché, nonostante Luca sia un bravissimo ragazzo, a me non è scattato quello che è scattato a lui e, non tenendoci, avrei finto me ne sarei approntata come molti là dentro fanno. E invece sonno fin troppo sincera e diretta, e questo molto spesso penalizza! È stata una conoscenza uniti per i motivi che ho già spiegato e rispiegato, quindi c’è un giusto tempo per avere un’altra storia? Il mio tempo lo detta il cuore”.

Con queste parole, Aurora ha difeso la sua scelta nei confronti di Luca, ribandendo che rimanere in studio per far crescere la propria popolarità sarebbe stato scorretto e che, al contrario, andando via ha dimostrato di non aver intenzione di sfruttare il romano per le telecamere. Il popolo del web, tuttavia, non ha mostrato clemenza verso questo ragionamento, accusando Aurora di essersi finta fin troppo presa da Luca, arrivando anche a baciarlo, e di essersi dileguata solo in virtù del fatto che era palese che sarebbe stata lei la scelta.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.