Uomini e Donne, attacco di Manuela Carriero all'ex fidanzato di Francesca Sorrentino che replica

Manuel Marra, ex fidanzato di Francesca Sorrentino, ha replicato alle dichiarazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne, Manuela Carriero che l'ha definito una persona narcisista.

Ieri, l'ex tronista di Uomini e Donne, Manuela Carriero, ha commentato l'arrivo sul trono di Francesca Sorrentino.

Uomini e Donne, Manuel Marra replica a Manuela Carriero

Con l'occasione, la Carriero ha manifestato una certa antipatia per il suo ex fidanzato, Manuel Marra con cui la Sorrentino ha partecipato in coppia a Tempation Island.

"Francesca ha fatto benissimo a salire sul trono. Io la conosco benissimo, ci siamo confidate tante volte. L’anno scorso, quando le hanno proposto il trono ha rifiutato perché era ancora tanto presa da Manuel. Ma dall’anno scorso a quest’anno con lui è stata sempre male. Mi chiamava piangendo, non ce la faceva più. Era una storia finita e lei ci ha provato in ogni modo. Ad un certo punto credo che una persona si renda conto e lasci andare. Adesso ha iniziato un nuovo capitolo e io sono contenta per lei, ha fatto benissimo. Non vuol dire niente che si è lasciata l’altro ieri, la storia non andava da un bel po’. Io spero che lui non si presenti, sarebbe il colmo. Lui mi sta super antipatico, è il classico narcisista che ti deve tenere legata e non ti rispetta.”

Manuel ha quindi replicato alle parole dell'ex tronista:

“Io credo che tu non abbia le competenze per dire ad una persona che è un narcisista. Consiglio mio personale: prima di parlare di altre persone che non conosci affatto, pensa e rifletti, perché dare del narcisista ad un’altra persona gli stai dicendo che è un disturbato. Non pensò che hai le competenze per dire determinate cose. Quindi ti do’ un consiglio ora: pensaci bene la prossima volta!”

Di recente, Marra ha anche risposto ai tanti che gli chiedevano di commentare il trono della sua ex, ribadendo che non desidera affrontare l'argomento. Nel mentre, l'inizio di Francesca Sorrentino sulla poltrona rossa del dating show è già oggetto di discussione. La giovane infatti ha avuto una crisi di pianto in quanto non si sente adeguata rispetto ai suoi colleghi di trono mentre secondo recenti e insistenti rumors, la verità è che sarebbe ancora innamorata di Manuel e che lo stia sentendo di nascosto.

