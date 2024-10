Uomini e Donne, Asmaa Fares pubblica una segnalazione su Cristiano Lo Zupone: "La risposta l'ho sempre avuta, che marciume"

Gossip TV

Nonostante sia finita tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne, l'ex dama ha pubblicato una segnalazione sull'ex, smascherandolo.

La fine della storia tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, protagonisti della precedente edizione di Uomini e Donne, sembra aver lasciato strascichi che stanno iniziando a dipanarsi solo ora. L'ex dama, infatti, ha deciso di pubblicare una segnalazione ricevuta sull'ex fidanzato, sbugiardandolo pubblicamente.

Uomini e Donne, Asmaa pubblica una segnalazione su Cristiano

Qualche giorno fa, Asmaa Fares ha confermato la fine della sua storia con Cristiano Lo Zupone. La coppia si era conosciuta nel parterre del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ed erano usciti insieme dalla trasmissione nelle puntate finali della precedente edizione.

Durante l'estate i due avevano annunciato la loro intenzione di andare a convivere e di portare la loro storia a un livello successivo, ma nel corso delle precedenti settimane, dopo una crisi superata a stento, Asmaa ha annunciato che tra lei e Cristiano era tutto finito.

Nonostante i due si siano lasciati in rapporti relativamente amichevoli, il cavaliere ha raccontato che solo dieci giorni fa lui e Asmaa erano impegnati nella scelta delle fedi nuziali, mentre la dama ha disseminato qualche frecciatina sul comportamento del fidanzato. Ora, sembra che queste velate frecciatine si siano trasformate in veri e propri dardi infuocati: Asmaa infatti ha deciso di sbugiardare l'ex fidanzato, postando una segnalazione ricevuta su di lui e rivelando cosa pensava davvero di lui.

Uomini e Donne, Asmaa smaschera Cristiano con una segnalazione

Dopo la fine della loro storia, Cristiano è stato avvistato in compagnia di due ragazze a una festa patronale vicino Taranto. A segnalarlo ad Asmaa è stata un'utente sui social che le ha scritto di "aver visto Cristiano con due ragazze molto provocanti". Furiosa, Asmaa ha deciso di postare la segnalazione su Instagram, aggiungendo l'emoji del pagliaccio, in riferimento a Cristiano e commentando:

"Il mondo è molto piccolo. La mia risposta l’ho già avuta senza sapere nulla perché chi ti priva della tua libertà, sono le persone marce di questo mondo."

L'ex dama ha poi postato una storia Instagram, nella quale lanciava un messaggio criptico, promettendo presto rivelazioni: ""Oggi faccio io la risata, faccio io la risata ma non dico perché. Oggi è una bella giornata, a parte un po’ di gossip di persone che non riescono ad andare avanti nella vita ricordando sempre Asmaa. Madonna, Asmaa è un danno! Ho un bel viaggetto da fare… Io rido perché non posso dire niente, non mi piace dare a questi personaggi la possibilità… poi nel mio profilo no!".

Anche Cristiano ha deciso di commentare, indirettamente, le accuse dell'ex fidanzata, pubblicando una frase nelle sue stories su Instagram:

"La coscienza pulita è un lusso che non tutti si possono permettere"

