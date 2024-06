Uomini e Donne, tatuaggio di coppia per Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares!

Gossip TV

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares, coppia appena uscita da Uomini e Donne, ha mostrato sui social il primo tatuaggio di coppia!

Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares sono stati due dei protagonisti di questa edizione di Uomini e Donne: il cavaliere e la dama del trono over hanno lasciato insieme il programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in una diretta social hanno mostrato il nuovo tautaggio di coppia che si sono regalati a vicenda.

Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares sono la nuova coppia del trono over!

Nel corso dell'ultima puntata del dating show, andata in onda venerdì 24 maggio, Cristiano e Asmaa si sono seduti al centro studio e il cavaliere ha sorpreso tutti dichiarandosi innamorato della dama. Un'affermazione che ha commosso molto Asmaa, ma ha lasciato perplessi gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Cristiano, infatti, negli ultimi mesi di trasmissione ha intrattenuto diverse frequentazioni fallimentari con varie dame del programma.

Il cavaliere aveva avuto una frequentazione nel programma con Jasna e con Giulia: quest'ultima era scesa per conoscere Cristiano, ma si è trovata invischiata in un triangolo irrisolto con Jessica e poi ancora Serena. Con tutte e tre le dame Cristiano ha avuto un atteggiamento superficiale e da farfallone ed è stato poi sbugiardato al centro studio in diverse occasioni. Ma quando Asmaa è ritornata nel programma, tra loro è scattato qualcosa: la dama ha dichiarato di averlo sempre trovato attraente, ma che viste le diverse frequentazioni preferiva non perseguire alcuna conoscenza con lui.

Il cavaliere, tuttavia, non si è tirato indietro e ha cercato di conoscere meglio la dama: nel giro di poche settimane i due hanno scoperto di avere molto in comune e Asmaa è parsa subito molto presa. Anche Cristiano non ha nascosto di essere profondamente coinvolto dalla dama, tanto che nell'ultima puntata le si è dichiarato e i due hanno deciso di uscire insieme dal programma!

Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares: il primo tatuaggio di coppia

Nonostante i rumors su di loro li volessero già alla fine del loro rapporto, sembra che tra Cristiano e Asmaa tutto proceda a gonfie vele: la coppia ha persino mostrato ai followers sui social il primo tatuaggio di coppia che si sono regalati a vicenda.

I due sembrano più uniti e innamorati che mai e questo gesto lo conferma: l'ex cavaliere e la dama del trono over hanno infatti deciso di tatuarsi una data molto importante per entrambi: il 23 aprile. La coppia, in una diretta Instagram, ha svelato le ragioni dietro questa data particolare che hanno deciso di tatuarsi. Il 23 aprile è il giorno in cui hanno compreso che tra loro era nato un sentimento ed è anche il giorno del loro primo bacio.

Ai followers, Asmaa ha dichiarato che hanno girato in macchina per diverse ore, attraversando varie città per vivere insieme compleanni e aperitivi di vari amici e durante la festa di un'amica dell'ex cavaliere è scattato il primo bacio:

"Comunque per farvela breve siamo stati a questo compleanno di questa sua amica e dopo siamo andati a finire a fare un aperitivo e c’è stato un momento molto bello. Perché io e lui, anche in mezzo alla gente abbiamo sempre ritagliato questi momenti in cui stiamo lì vicini a guardarci."

In quell'occasione si sono anche detti il primo "ti amo" ed entrambi hanno raccontato come fossero emozionati e si fossero letti negli occhi reciprocamente il sentimento che provavano: "Cristiano si è commosso, ha pianto perché non ci credeva". La coppia ha anche ammesso che vorrebbe poter portare la relazione al passo successivo, il matrimonio e magari anche avere un figlio insieme. La dama ha già un figlio e sembra che tra lui e Cristiano vada tutto a gonfie vele, così come anche i genitori di Cristiano sono molto felici del legame con Asmaa, perché l'hanno sempre seguita e vista come una persona seria e in gamba.

